Chcą, żebyś płacił za korzystanie z przeglądarki. Kuszą piękną wizją

Przeglądarka to jeden z podstawowych programów, z którego korzystają miliardy użytkowników. Są oni przyzwyczajeni do tego, że mogą to robić za darmo. Jedna z firm postanowiła jednak stworzyć przeglądarkę, do której dostęp jest płatny. I to niemało.

Opera Neon to płatna przeglądarka internetowa, która ma pomagać i wykonywać część pracy za użytkownika

Opera Neon, bo o niej mowa, nie jest zwykłą przeglądarką internetową. Odpowiedzialne za nią przedsiębiorstwo z Norwegii zaimplementowało w niej sztuczną inteligencję, ale – jak podkreśla – wykracza ona poza prosty czat.

Opera Neon oferuje funkcję Task (pol. Zadania), która tworzy samodzielne przestrzenie robocze, rozumiejące kontekst i umożliwiające wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizowania, porównywania i podejmowania działań w oparciu o wiele źródeł jednocześnie.

Funkcja Tasks w przeglądarce Opera Neon (źródło: Opera)

Kolejną funkcją Opery Neon są Cards (pol. Karty). Jak tłumaczy norweskie przedsiębiorstwo, są to instrukcje wielokrotnego użytku, z których można korzystać i które użytkownik może łączyć. Dzięki temu nie musi za każdym razem słowo po słowie wpisywać, czego oczekuje, tylko może skorzystać z gotowego zestawu w przypadku powtarzalnych czynności, aby zaoszczędzić czas. Co więcej, ma możliwość zarówno tworzenia własnych, jak i korzystać ze stworzonych przez innych członków społeczności.

Funkcja Cards w przeglądarce Opera Neon (źródło: Opera)

Przeglądarka Opera Neon oferuje również funkcję Neon Do, która może otwierać nowe karty, zamykać już niepotrzebne oraz wykonywać działania w nich, działając każdorazowo w kontekście (opisanych powyżej) Tasks.

Funkcja Neon Do w przeglądarce Opera Neon (źródło: Opera)

Funkcja Neon Do może sprawdzać wiele stron internetowych, porównywać informacje na nich zawarte, zbierać dane oraz wypełniać formularze. W niektórych przypadkach wymagane może być jednak działanie użytkownika.

Przeglądarka Opera Neon jest już dostępna, ale nie za darmo

Pierwsi użytkownicy mogą już korzystać z przeglądarki internetowej Opera Neon. Jeśli jesteście nią zainteresowani, możecie zapisać się na listę oczekujących na stronie operaneon.com.

Pamiętajcie jednak, że korzystanie z przeglądarki Opera Neon nie jest darmowe – wymagane jest opłacenie subskrypcji w wysokości 19,90 dolarów miesięcznie, co dziś jest równowartością ponad 70 złotych.