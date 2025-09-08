YouTube Premium za darmo, o ile lubisz różowy

Jeden z operatorów zaanonsował nową promocję. Wystarczy, że spełnisz kilka prostych warunków i zdobędziesz dostęp do YouTube Premium za darmo nawet na 3 miesiące.

Lubisz różowy? Łap YouTube Premium za darmo

Magentowy operator wystartował z nową promocją dla nowych i obecnych klientów T-Mobile na kartę. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby uzyskać dostęp do YouTube Premium na dwa lub trzy miesiące bez żadnych dodatkowych opłat. Oznacza to, że możesz zaoszczędzić niemalże 90 złotych na opłacie za subskrypcję – miesięczna opłata w planie indywidualnym wynosi bowiem 29,99 złotych.

Dla przypomnienia, YouTube Premium pozwala na:

oglądanie treści bez reklam,

możliwość odtwarzania klipów w tle (podczas korzystania z innych aplikacji), a także z wyłączonym ekranem na urządzeniu mobilnym,

dostęp do opcji pobierania filmów, playlist i piosenek, a następnie odtwarzania ich w trybie offline,

wspieranie twórców.

YouTube w wersji Premium za darmo nawet na 3 miesiące w T-Mobile na kartę (źródło: T-Mobile)

Jak aktywować YouTube Premium za darmo od T-Mobile?

Aby zyskać dostęp do platformy YouTube Premium za darmo za pośrednictwem T-Mobile, należy spełnić kilka prostych warunków. Przede wszystkim obecny klient musi być (lub stać się) uczestnikiem programu Magenta Moments w aplikacji „Mój T-Mobile”. Drugim warunkiem jest posiadanie bądź włączenie pakietu cyklicznego GO! L lub GO! XL. Co ważne – pierwszy pakiet uprawnia do odebrania 2 bezpłatnych miesięcy YouTube Premium, drugi natomiast do trzech.

Z promocji mogą skorzystać również nowi użytkownicy T-Mobile. Wystarczy kupić, zarejestrować i aktywować starter T-Mobile na kartę. Następnie konieczne jest włączenie wybranego pakietu cyklicznego (GO! XL lub GO! L) oraz dołączenie do programu Magenta Moments.

Pakiety cykliczne GO! objęte promocją prezentują się następująco:

Nazwa pakietu Pakiet GO! L Pakiet GO! XL Internet 60 GB 200 GB YouTube Premium za darmo 2 miesiące 3 miesiące Promocja Rok Internetu 7200 GB 9999 GB Ekstra GB na start 200 GB 200 GB GB za zgody 200 GB 200 GB Rozmowy nielimitowane nielimitowane SMS, MMS nielimitowane nielimitowane Cena (miesięczna) 45 złotych 50 złotych

Każdy pakiet odnawia się cyklicznie co 30 dni.

Jak zaznacza T-Mobile, w ciągu maksymalnie 72 godzin użytkownikowi zostanie wyświetlony baner Magenta Moments, który pozwala na odebranie vouchera z dostępem do YouTube w wersji Premium. Co ważne – ta oferta specjalna została skierowana wyłącznie do nowych użytkowników platformy YouTube Premium.