T-Mobile stawia na ekologię. Operator zmniejszy format „plastików” z kartami SIM

Czy można sprawić, że sposób dostarczania kart SIM stanie się bardziej ekologiczny? Oczywiście, że tak. T-Mobile właśnie pochwaliło się nowym pomysłem.

Bardziej ekologiczne dostarczanie kart SIM

Jak najbardziej cieszy fakt, że firmy związane z technologią coraz wyraźniej stawiają na ekologię. Skorzystamy na tym wszyscy, a także środowisko. W związku z tym, rozwiązanie ogłoszone przez T-Mobile zasługuje na brawa.

Operator poinformował bowiem, że zmniejszy plastikowe karty, na których dostarczane są SIM-y. W założeniach ma to zredukować wpływ działalności firmy na środowisko i docelowo ograniczy ilość tworzyw sztucznych wykorzystywanych w procesie dystrybucji kart o około 8 ton rocznie. Trzeba przyznać, że mamy do czynienia z naprawdę sporą wartością.

Wymiary mniejsze o połowę

Główną zaletą nowego formatu będzie zmniejszenie o połowę ilości plastiku podczas produkcji. Nowe karty charakteryzują się o wymiarami ramki SIM wynoszącymi 43 x 54 mm, czyli tzw. format half SIM – standardowo mają 86 x 54 mm.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że T-Mobile zamierza wprowadzić mniejsze karty we wszystkich ofertach – abonamentowych, na kartę oraz Heyah, a już wkrótce pierwsze karty w formacie half SIM trafią do klientów korzystających z usługi na kartę oraz MIX.

Oczywiście zmiana nie wpłynie na możliwość wyłamania odpowiedniej karty SIM do naszego urządzenia. Wciąż będziemy mieli standard mini, mikro i nano. Operator dodaje, że na ten moment w sklepach, czy punktach sprzedaży T-Mobile dostępne są też dotychczasowe formaty kart i będą one wydawane do momentu wyczerpania zapasów. W końcu wycofywanie już dostępnych kart nie miałoby większego sensu.

Postawienie na nowy format kart to tylko jedna z wielu inicjatyw podejmowanych przez T-Mobile, których celem jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko. Firma chwali się, że m.in. wycofała z biur i sklepów plastikowe torby i butelki, usunęła z kantyny jednorazowe sztućce, kubki i słomki, a w kawiarni w siedzibie głównej zachęca do przychodzenia po kawę z własnym kubkiem.

Ponadto w zeszłym roku została uruchomiona inicjatywa „Planeta ma znaczenie”, która ma na celu edukację w zakresie prawidłowego recyklingu starych urządzeń i zachęcenie klientów do zwrotu nieużywanych smartfonów.

Skoro już poruszyliśmy temat ekologii w przypadku kart SIM, to wypada wspomnieć, że najbardziej ekologicznym rozwiązaniem są karty eSIM. Oczywiście dostępne są one także dla klientów T-Mobile.