Nowy smartfon ZTE dostępny w Polsce. Ile kosztuje i co oferuje?

ZTE nieustannie stara się wkupić w łaski klientów z Polski, choć wciąż z raczej miernym skutkiem. Producent nie poddaje się jednak i właśnie rozpoczął sprzedaż nowego modelu, który jest skierowany do osób, poszukujących przystępnego cenowo smartfona.

Co oferuje smartfon ZTE Blade V41 Vita 5G?

Lata temu urządzenia tego producenta cieszyły się popularnością wśród klientów w Polsce, ale firma została zmuszona na jakiś czas wycofać się z rynku, na co wpływ miały Stany Zjednoczone. Dziś firma stara się odbudować swoją niegdysiejszą pozycję, wprowadzając na rynek kolejne modele. Najnowszy jest przedstawicielem przystępniejszych propozycji.

Blade V41 Vita 5G ma wszystko, czego mogą oczekiwać osoby, które dysponują ograniczonym budżetem i poszukują urządzenia, cechującego się przyzwoitą specyfikacją. Bo choć parametry tego modelu są dość przeciętne, to jednocześnie trudno się do czegoś przyczepić. Jest po prostu OK.

Blade V41 Vita 5G oferuje duży wyświetlacz – o przekątnej 6,6 cala. Jednocześnie producent nie przyoszczędził, montując ekran o niskiej rozdzielczości – panel w tym modelu ma rozdzielczość Full HD+ (w proporcjach 20:9). Na tyle urządzenia, który połyskuje niczym rozgwieżdżone niebo, znajdują się trzy aparaty (na dwóch wyspach, otoczonych złotym pierścieniem), w tym główny z matrycą 50 Mpix. Pozostałe dwa są uzbrojone w 2 Mpix sensory – jeden służy do zdjęć makro, zaś drugi do pomiaru głębi w celu uzyskania efektu bokeh (rozmazanego tła za fotografowanym obiektem).

„Pod maską” najnowszej propozycji ZTE znajduje się procesor MediaTek Dimensity 810 ze zintegrowanym modemem 5G oraz 128 GB wbudowanej pamięci i 6 GB RAM. Tę ostatnią można „uzupełnić” o dodatkowe 5 GB RAM, które zostaną wydzielone z pamięci wewnętrznej na potrzeby pamięci operacyjnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Całość zasil akumulator o pojemności 4500 mAh, który użytkownik naładuje z mocą 22,5 W (przez port USB-C; zasilacz znajduje się w zestawie, podobnie jak dedykowane etui ochronne). Warto jeszcze wspomnieć, że urządzenie jest całkiem smukłe, gdyż ma grubość 7,98 mm.

Ile kosztuje smartfon ZTE Blade V41 Vita 5G? Gdzie go można kupić?

Blade V41 Vita 5G jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym ZTE za 249 euro, co jest równowartością ~1170 złotych. Jeżeli zapiszecie się do newslettera (na dole strony), otrzymacie kupon rabatowy o wartości 10 euro (~47 złotych) do wykorzystania przy zakupach na kwotę minimum 100 euro.

Przy okazji trzeba wspomnieć, że w Polsce dostępne są m.in. smartfony ZTE z oficjalnej dystrybucji, którą zajmuje się firma CK Mediator – można je kupić na przykład w sklepach x-kom, Media Expert i NEONET, ale obecnie najnowszy model Blade V41 Vita 5G nie jest w nich dostępny.