Gangsterskie walentynki, czyli PlayStation Plus na luty 2023 roku

PlayStation Plus w lutym 2023 roku zaoferuje graczom aż 4 darmowe tytuły, w tym jedno DLC. Wiemy już, co czeka na abonentów od 7 lutego 2023 roku i prawdopodobnie każdy znajdzie tu coś dla siebie. Przynajmniej z takiego założenia zdaje się wychodzić Sony…

PlayStation Plus w lutym 2023 roku…

…zaoferuje posiadaczom abonamentu 4 produkcje. Znajdzie się coś dla fanów horrorów, nie zabraknie czegoś dla zwolenników platformówek, a i pasjonaci klimatów RPG nie zostaną z niczym. Przyjrzyjmy się więc wszystkim tytułom, które zostaną udostępnione graczom w ramach abonamentu!

Evil Dead: The Game – dla PS4 i PS5

Propozycja dla miłośników grozy – ten survival horror od Saber Interactive pozwoli nam wcielić się w Asha Williamsa lub jednego z jego kompanów. Celem gracza będzie współpraca (lub rywalizacja) z innymi graczami i zamknięcie wyrwy między światami, przez które przechodzi tytułowe martwe zło. Jak tego dokonać? Oczywiście poprzez eksplorację świata i wykonywanie zadań!

OlliOlli World – dla PS4 i PS5

Sympatyczna gra platformowa, w której przemierzamy na deskorolce świat Radlandii i wykonujemy różnego rodzaju akrobacje. Po co to wszystko? Cóż, naszym zadaniem jest znaleźć mistycznych bogów deski. Podczas przygody natkniemy się zarówno na malownicze lokacje, jak i ciekawe postaci. Produkcja może pochwalić się przytłaczająco pozytywnymi ocenami na Steam!

Destiny 2: Beyond Light – dla PS4 i PS5

Piąty duży dodatek do ciepło przyjętej gry Destiny 2, która już jakiś czas temu przeszła na model free-to-play. Został wydany w 2020 roku, więc zakładam, że kto miał w niego zagrać, to już zdążył to zrobić, jednak dla osób dopiero wchodzących w buty Strażnika jest to niewątpliwie przyjemny prezent. Pod warunkiem, że nie odbiją się od tej produkcji tak, jak mi się to zdarzyło…

Mafia: The Definitive Edition – dla PS4

Edycja Ostateczna gry Mafia to tak naprawdę remake produkcji z 2002 roku. Za nowszą wersję odpowiedzialne jest studio Hangar 13, które co prawda nie zepsuło jej tak bardzo, jak edycji ostatecznej Mafii II (matko, ale to był gniot), ale nie można nazwać tej gry duchowym spadkobiercą oryginału. Więcej jednak na ten temat możecie przeczytać w naszej recenzji, do czego serdecznie Was zachęcam!

PlayStation Plus z grami, ale bez gier – zaraz, co?

PlayStation Plus na luty 2023 roku w moim odczuciu jest strasznie słaby, jednak nie przez wzgląd na wymienione wyżej produkcje. Choć nie będę też kłamał, że znalazłbym wśród nich dla siebie cokolwiek poza remasterem Mafii. Nie, chodzi o to, że wraz z informacją o darmowych grach, Sony przemyciło drugą, znacznie mniej przyjemną nowinę.

Usługa PlayStation Plus Collection zostanie oficjalnie ukatrupiona, co w moim odczuciu jest zwyczajnie smutne. Na pocieszenie niby dostajemy oficjalną playlistę na Spotify, ale co nam po niej? Szczególnie jeśli nie opłacamy abonamentu i po cudownym Ezio’s Family lecą nam reklamy. Cóż, przynajmniej nie usłyszymy już tej najbardziej irytującej…