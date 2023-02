Apple złapało zadyszkę. Sprzedaż iPhone’ów zaczęła pikować

Apple opublikowało wyniki finansowe za czwarty kwartał 2022 roku. Okazuje się, że firma zarobiła mniej niż w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku, ale dla klientów może być to dobra wiadomość.

Nic nie może wiecznie trwać

Jak dobrze wiemy, Apple to ogromna i dobrze naoliwiona maszyna do zarabiania pieniędzy. Poszczególne kategorie produktów, jak chociażby urządzenia wearables i akcesoria, potrafią przynieść większe przychody niż cała działalność innych firm produkujących elektronikę.

Owszem, wyniki zespołu zarządzanego przez Tima Cooka często są imponujące, ale nie oznacza to, że za każdym razem będziemy czytać o kolejnych rekordach. Z wyników finansowych, przedstawiających pierwszy kwartał roku podatkowego 2023 (czwarty kwartał roku kalendarzowego 2022) dowiemy się, że producent iPhone’ów musi pogodzić się ze spadkami.

Przychody za czwarty kwartał 2022 roku wyniosły 117,154 mld dolarów, co owszem jest ogromną kwotą, ale należy zaznaczyć, że mamy do czynienia ze spadkiem o 5% rok do roku. Zysk to natomiast 29,998 mld dolarów.

Jak rozkładają się przychody dla poszczególnych kategorii produktów? Możecie być zaskoczeni, ale spadki widać w przypadku m.in. iPhone’ów czy Maków:

iPhone – 65,775 mld dolarów, -8,17% r/r,

Mac – 7,735 mld dolarów, -28,72% r/r,

iPad – 9,396 mld dolarów, +29,6% r/r,

Wearables, Home and Accessories – 13,482 mld dolarów, -8,3% r/r,

Services (Usługi) – 20,766 mld dolarów, +6,4%.

Na gorsze wyniki iPhone’ów mogły mieć wpływ problemy z łańcuchem dostaw, z którymi Apple musiało zmierzyć się ze względu na niekorzystną sytuację w Chinach. Możliwe również, że niższe niż oczekiwano zainteresowanie podstawowymi iPhone’ami 14 dołożyło się do gorszego wyniku. Spadki widać także w kategorii, do której należy m.in. Apple Watch – wynik gorszy o 8,3% rok do roku. Warto dodać, że nie pomógł nawet Apple Watch Ultra, który z pewnością podniósł średnią cenę sprzedawanego smartwatcha z Cupertino.

Naprawdę duże spadki, sięgające prawie 30%, widać w przypadku Maków. Najwidoczniej sporo klientów przeszło już na nowe modele z procesorami Apple, a pozostali nie spieszą się z wymianą aktualnie używanego komputera. Wypada dodać, że cały rynek komputerów był w słabej kondycji w 2022 roku.

Ponad 2 mld urządzeń

Tim Cook, dyrektor generalny Apple, poinformował o osiągnięciu ważnego kamienia milowego. Otóż obecnie firma może pochwalić się ponad 2 mld aktywnych urządzeń. Zdecydowanie imponujący rezultat.

Dlaczego gorsze wyniki Apple to potencjalnie dobra wiadomość dla klientów? Mogą one zmotywować firmę do sprawniejszego wprowadzania nowości w swoich produktach. Patrzę tutaj na podstawowe iPhone’y, które w ostatniej generacji są nieprzyjemnie nudne. Chciałbym jeszcze zobaczyć większe zmiany w przypadku Apple Watcha, który – nie licząc wersji Ultra – zbytnio nie zmienił się już od kilku generacji.