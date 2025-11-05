Szybki internet w każdym polskim domu. Tyle to będzie kosztować

Dostęp do sieci światłowodowej nie jest wcale taki oczywisty. Na mapie naszego kraju nadal jest mnóstwo białych plam, ale rządzący ponownie przeznaczą setki milionów złotych, aby je zniwelować. Czy to oznacza, że szybki internet dla każdego Polaka już blisko? Niekoniecznie.

Rządzący przeznaczyli kolejne miliony złotych na światłowód w Polsce

Sieci szerokopasmowe, zapewniające dostęp do szybkiego internetu, są intensywnie rozwijane w naszym kraju. Z badań Polskiego Światłowodu Otwartego wynika, że niemalże połowa Polaków jest już podłączona do światłowodu. Na przykład światłowód Plusa dociera do ponad 11 milionów mieszkań i domów, a w zasięgu światłowodu Orange jest blisko 10 milionów gospodarstw domowych. Warto też nadmienić, że Orange Światłowód kupisz teraz w salonach Canal+.

Rządzący twierdzą, że podejmowane przez nich działania przybliżają Polskę do likwidacji białych plam. Pomóc ma w tym już czwarty konkurs z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), z którego zostanie przeznaczone ponad 778 milionów złotych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w naszym kraju.

Rząd ogłosił, że zakończył podpisywanie umów ze 154 operatorami. W praktyce oznacza to, że do końca sierpnia 2026 roku kolejne niemalże 156 tysięcy nowych punktów adresowych ma otrzymać możliwość podłączenia się do szybkiej sieci internetowej.

Czwarty konkurs z KPO na światłowód (źródło: gov.pl)

Jak podkreśla wicepremier i minister cyfryzacji – Krzysztof Gawkowski – likwidując białe plamy, tworzymy nowoczesne i sprawiedliwe państwo, w którym każdy – niezależnie od miejsca zamieszkania – ma równe szanse w nauce, pracy i rozwoju. Przedstawiciel rządu wspomniał też, że internet stał się podstawowym narzędziem codzienności oraz możliwością na tworzenie silnej gospodarki cyfrowej.

Przy okazji warto wspomnieć, ile środków z KPO przeznaczono już na budowę światłowodu:

I nabór KPO – 82 umowy o łącznej wartości ponad 1,5 miliarda złotych,

II nabór KPO – 25 umów na ponad 552 milionów złotych,

III nabór KPO – 56 umów o wartości ponad 353,5 miliona złotych,

IV nabór – 154 umowy na kwotę prawie 776 milionów złotych.

Miliony złotych na światłowód w Polsce, ale czy szybki internet będzie w każdym domu?

To wszystko brzmi całkiem pozytywnie, choć – jak wiemy – każdy kij ma dwa końce. Przygotowywane przez rządzących przepisy, które Grzegorz szczegółowo omówił we wrześniu 2025 roku, mają sprawić, że wszystkie nowe budynki oraz te poddawane generalnym remontom będą musiały zostać wyposażone w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do technologii światłowodowej oraz wewnątrzbudynkowe okablowanie światłowodowe.

To jednak nie oznacza, że mieszkańcy danego budynku będą mogli z szybkiego internetu korzystać. Obecność odpowiedniej infrastruktury nie zmusi żadnego z operatorów do podłączenia światłowodu. Jeśli więc inwestycja będzie nieopłacalna – żadna firma może nie zdecydować się na inwestycję w danym budynku.

Przypomnę, że dostępność światłowodu oraz plany inwestycyjne można sprawdzić na rządowej mapie, a także u operatorów.