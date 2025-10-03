Tego o światłowodzie Orange nie wiedziałeś. Operator ujawnił jego tajemnice

Wiecie, że Orange Światłowód jest dostępny już od 10 lat? Ile lat mieliście w 2015 roku? Ja 10 lat mniej niż dzisiaj ;-) i właśnie w tym roku zacząłem pisać na Tabletowo.pl. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Operator przedstawił bardzo interesujące dane.

Orange Światłowód ma już 10 lat

Początkowo Orange Światłowód był dostępny w tylko 16 miastach w Polsce, a najwyższa prędkość wynosiła 600 Mbit/s. Po trzech latach zwiększyła się do 1 Gbit/s, a w styczniu 2023 roku pojawił się Orange Światłowód 2.0 o prędkości do 2 Gbit/s. W ciągu pierwszych 4 lat internet światłowodowy tego operatora zyskał pół miliona klientów, a w 2022 roku ich liczba przekroczyła milion.

Dziś Orange Światłowód dociera do 9,5 miliona gospodarstw domowych i korzysta z niego 1,6 miliona klientów (każdy przesyła miesięcznie średnio 350-400 GB), a najwyższa dostępna prędkość to aż 8 Gbit/s (od marca 2024 roku), która od początku listopada 2025 roku ma być dostępna dla 2,5 miliona gospodarstw domowych w 50 miastach.

Zwiększenie zasięgu i liczby klientów nie byłoby możliwe bez inwestycji. Największe poczyniono w latach 2015-2021, kiedy to wydano blisko 4 miliardy złotych i podłączono ponad 4 miliony gospodarstw domowych. Ponadto Orange buduje sieć z wykorzystaniem środków publicznych (KPO, FERC, POPC; dzięki nim objęto zasięgiem ponad 450 tysięcy gospodarstw domowych i prawie 3 tysiące szkół na terenach tzw. białych plam) oraz współpracuje z operatorami hurtowymi.

10 lat internetu Orange Światłowód – infografika (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Orange Światłowód odkrywa swoje tajemnice

O ile przywołane powyżej informacje mogły obić się o Wasze uszy, o tyle kolejne zdecydowanie można potraktować w kategorii ciekawostek, o których z dużym prawdopodobieństwem nie mieliście pojęcia.

Wiedzieliście bowiem, że łączna długość Światłowodu Orange to 330 tysięcy (!) kilometrów? Wystarczyłoby to na ośmiokrotne (8!) okrążenie Ziemi po równiku. Najdalej na północ Polski dociera on do Jastrzębiej Góry, na południe do Wietliny w Bieszczadach, na wschód do Strzyżowa w powiecie hrubieszowskim, a na zachód do Osinowa Dolnego w powiecie gryfińskim nad Odrą.

Najdalej wysunięte na północ, południe, wschód i zachód miejscowości, do których dociera Orange Światłowód (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Operator ujawnił też, że 18 grudnia 2024 roku był rekordowym dniem pod względem przyłączeń, ponieważ tego dnia Orange Światłowód zyskał ponad 2200 klientów. Z kolei pierwszy klient, u którego podłączono internet o prędkości do 8 Gbit/s (na warszawskim Bemowie), przygotował dla pracowników… tort.

Tort dla pracowników Orange od pierwszego klienta, któremu podłączono Orange Światłowód o prędkości do 8 Gbit/s (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Musiał zatem być naprawdę zadowolony, a miał powody, ponieważ speedtest pokazał prędkość pobierania 8075 Mbit/s, wysyłania 1017 Mbit/s i ping 1 ms.