Orange Światłowód kupisz w nowym miejscu. Na start z bonusami

Umowę na światłowód Orange możesz teraz zawrzeć w kolejnym miejscu. Decydując się na to, zyskasz dostęp do bogatej oferty telewizyjnej przez pierwsze 6 miesięcy za 0 złotych. Gratisów jest jednak więcej.

Orange Światłowód dostępny w salonach Canal+

Jeśli Canal+ kojarzy Ci się z telewizją i serwisem VOD, to możesz trochę się zdziwić. W salonach stacjonarnych wykupisz teraz nie tylko dostęp do usług satelitarnych platformy cyfrowej i telewizji internetowej, ale również podpiszesz umowę na Orange Światłowód. Warto wspomnieć, że Orange już od dłuższego czasu odpowiadało za dystrybucję oferty telewizyjnej Canal+.

Operator twierdzi, że nowa usługa partnera strategicznego Canal+ została już przetestowana pilotażowo w lipcu i sierpniu 2025 roku. Dotychczasowe testy prowadzone były jednak wyłącznie telefonicznie. Od dziś – 5 września 2025 roku – klienci mogą podpisać umowę na światłowód Orange w stacjonarnych salonach Canal+.

Kupując Orange Światłowód w stacjonarnych placówkach Canal+, można zyskać bonus w postaci dostępu do wybranego pakietu telewizji satelitarnej Canal+ przez 6 miesięcy za 0 złotych. Ponadto klienci przez cały czas trwania zobowiązania otrzymają bezpłatny dostęp do serwisu streamingowego Canal+, w którym znajdą filmy, seriale i sport na żywo.

Orange Światłowód – oferta i aktualny cennik

Cennik usługi Orange Światłowód startuje od 65,01 złotych za miesiąc. Dodatkowo, zawierając umowę na 24 miesiące, klient może nie płacić abonamentu nawet przez 12 miesięcy, w zależności od wybranej oferty.

Przykładowe oferty na Orange Światłowód ze zobowiązaniem na 24 miesiące:

Prędkość internetu do 300 Mb/s do 600 Mb/s do 1 Gb/s do 2 Gb/s do 8 Gb/s Abonament za 0 złotych od 1. do 3. miesiąca od 1. do 6. miesiąca od 1. do 6. miesiąca od 1. do 6. miesiąca od 1. do 12. miesiąca Cena za światłowód 65,01 złotych (od 4. miesiąca) 75,01 złotych (od 7. miesiąca) 85,01 złotych (od 7. miesiąca) 95,01 złotych (od 7. miesiąca) 160 złotych (od 13. miesiąca) Cena za światłowód + 209 kanałów telewizyjnych 101,01 złotych (od 4. miesiąca) 110,01 złotych (od 7. miesiąca) 120,01 złotych (od 7. miesiąca) 130,01 złotych (od 7. miesiąca) 195 złotych (od 13. miesiąca)

Co ważne, Orange pobiera obowiązkowe opłaty dodatkowe:

60 złotych jednorazowo za aktywację,

4,99 złotych miesięcznie za modem,

20 złotych miesięcznie za internet w budynku jednorodzinnym (dopłata ta obowiązuje po 12. miesiącu).

W ceny podane w powyższej tabeli włączone są rabaty, w tym 4,99 złotych miesięcznie za zgodę marketingową oraz 4,99 złotych miesięcznie za e-fakturę.

Warto wspomnieć, że Orange Światłowód o prędkości do 8 Gbit/s staje się dostępny dla coraz większej liczby gospodarstw domowych w Polsce.