Orange Światłowód kupisz w nowym miejscu. Na start z bonusami

Umowę na światłowód Orange możesz teraz zawrzeć w kolejnym miejscu. Decydując się na to, zyskasz dostęp do bogatej oferty telewizyjnej przez pierwsze 6 miesięcy za 0 złotych. Gratisów jest jednak więcej.
Orange Światłowód dostępny w salonach Canal+
Jeśli Canal+ kojarzy Ci się z telewizją i serwisem VOD, to możesz trochę się zdziwić. W salonach stacjonarnych wykupisz teraz nie tylko dostęp do usług satelitarnych platformy cyfrowej i telewizji internetowej, ale również podpiszesz umowę na Orange Światłowód. Warto wspomnieć, że Orange już od dłuższego czasu odpowiadało za dystrybucję oferty telewizyjnej Canal+.
Operator twierdzi, że nowa usługa partnera strategicznego Canal+ została już przetestowana pilotażowo w lipcu i sierpniu 2025 roku. Dotychczasowe testy prowadzone były jednak wyłącznie telefonicznie. Od dziś – 5 września 2025 roku – klienci mogą podpisać umowę na światłowód Orange w stacjonarnych salonach Canal+.
Kupując Orange Światłowód w stacjonarnych placówkach Canal+, można zyskać bonus w postaci dostępu do wybranego pakietu telewizji satelitarnej Canal+ przez 6 miesięcy za 0 złotych. Ponadto klienci przez cały czas trwania zobowiązania otrzymają bezpłatny dostęp do serwisu streamingowego Canal+, w którym znajdą filmy, seriale i sport na żywo.
Orange Światłowód – oferta i aktualny cennik
Cennik usługi Orange Światłowód startuje od 65,01 złotych za miesiąc. Dodatkowo, zawierając umowę na 24 miesiące, klient może nie płacić abonamentu nawet przez 12 miesięcy, w zależności od wybranej oferty.
Przykładowe oferty na Orange Światłowód ze zobowiązaniem na 24 miesiące:
|Prędkość internetu
|do 300 Mb/s
|do 600 Mb/s
|do 1 Gb/s
|do 2 Gb/s
|do 8 Gb/s
|Abonament za 0 złotych
|od 1. do 3. miesiąca
|od 1. do 6. miesiąca
|od 1. do 6. miesiąca
|od 1. do 6. miesiąca
|od 1. do 12. miesiąca
|Cena za światłowód
|65,01 złotych (od 4. miesiąca)
|75,01 złotych (od 7. miesiąca)
|85,01 złotych (od 7. miesiąca)
|95,01 złotych (od 7. miesiąca)
|160 złotych (od 13. miesiąca)
|Cena za światłowód + 209 kanałów telewizyjnych
|101,01 złotych (od 4. miesiąca)
|110,01 złotych (od 7. miesiąca)
|120,01 złotych (od 7. miesiąca)
|130,01 złotych (od 7. miesiąca)
|195 złotych (od 13. miesiąca)
Co ważne, Orange pobiera obowiązkowe opłaty dodatkowe:
- 60 złotych jednorazowo za aktywację,
- 4,99 złotych miesięcznie za modem,
- 20 złotych miesięcznie za internet w budynku jednorodzinnym (dopłata ta obowiązuje po 12. miesiącu).
W ceny podane w powyższej tabeli włączone są rabaty, w tym 4,99 złotych miesięcznie za zgodę marketingową oraz 4,99 złotych miesięcznie za e-fakturę.
Warto wspomnieć, że Orange Światłowód o prędkości do 8 Gbit/s staje się dostępny dla coraz większej liczby gospodarstw domowych w Polsce.