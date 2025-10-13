Plus przegonił konkurencję

Plus, jako jeden z największych operatorów w Polsce, musi konkurować z firmami, które są mocnymi rywalami w tym segmencie rynku. W tej walce zdołał jednak pokonać je wszystkie.

Plus Światłowód najbardziej dostępnym internetem stacjonarnym w Polsce

Operator sieci Plus poinformował dziś, że jego internet światłowodowy dociera już do ponad 11 milionów mieszkań i domów, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Tym samym objął fotel lidera, ponieważ jest to największy zasięg internetu stacjonarnego w Polsce. Liczba osób, która może z niego korzystać, to już blisko 23 miliony.

Już ponad 11 milionów adresów jest w zasięgu światłowodu Plusa (źródło: Polkomtel)

Aktualnie Plus Światłowód dostępny jest w trzech wariantach: do 300 Mbit/s za 40 złotych miesięcznie, do 600 Mbit/s za 60 złotych miesięcznie i do 1 Gbit/s za 90 złotych miesięcznie. W zależności od dostępnej infrastruktury oraz typu zabudowy opłata miesięczna może być jednak wyższa o 20 złotych.

Plus oferuje również trzy pakiety internetu mobilnego: z limitem 50 GB miesięcznie za 40 złotych i 600 GB za 60 złotych co miesiąc oraz bez limitu danych za 90 złotych miesięcznie. Do ww. cen nie jest wliczona opłata za router, który jest najlepszym rozwiązaniem w domu. Opcjonalnie można korzystać z funkcji hotspotu w smartfonie, aczkolwiek nie jest to optymalnym wyborem.

Warto też przypomnieć o nowej ofercie Plusa i Polsat Box, w ramach której można łączyć usługi i mieć je w atrakcyjnej cenie – dwie za 80 złotych miesięcznie i 30 złotych co miesiąc za każdą kolejną.

Polski Światłowód Otwarty, z którego korzysta też Plus, powiększył zasięg

Polski Światłowód Otwarty to operator hurtowy, który udostępnia swoją infrastrukturę operatorom detalicznym, w tym Plusowi. Dziś poinformował, że w ubiegłym miesiącu zwiększył zasięg swojej sieci optycznej o prawie 53 tysiące gospodarstw domowych.

We wrześniu 2025 dotarł on bowiem do blisko 18 tysięcy kolejnych gospodarstw domowych w 68 miejscowościach. Ponadto operator przeprowadził modernizację sieci HFC do standardu FTTH w niemal 35 tysiącach gospodarstw domowych.

W jego zasięgu PŚO znajduje się już ponad 4,2 miliona gospodarstw domowych, z czego ponad 1,2 miliona z nich jest w zasięgu sieci światłowodowej.