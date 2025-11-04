Rozważasz zakup iPhone’a? Ta strona może okazać się pomocna

Apple uruchomiło nową wersję App Store dla przeglądarek internetowych. Co ciekawe, ta strona naprawdę może przydać się osobom, które rozważają zakup iPhone’a lub innego urządzenia z Cupertino.

Nowy App Store w przeglądarce

Jak zachęcić niezdecydowanych do zakupu iPhone’a, Maca, Apple Watcha czy nawet gogli Apple Vision Pro? Pochwalić się listą dostępnych aplikacji, a także pokazać, że na wymienionych urządzeniach można zainstalować sporo przydatnego oprogramowania. W mojej ocenie między innymi właśnie taką rolę pełni nowy App Store.

Pamiętam, gdy dawno temu postanowiłem spróbować pierwszego iPhone’a. Zastanawiałem się wówczas, jak wygląda kwestia aplikacji i czy znajdę te same lub alternatywne rozwiązania dla oprogramowania używanego przeze mnie na Androidzie. Co prawda odpowiedź można było znaleźć na kilka sposobów, ale żaden nie był dla mnie satysfakcjonujący.

Finalnie kupiłem iPhone’a, a aplikacje poznawałem dopiero po pierwszym uruchomieniu App Store na ekranie smartfona. Dziś natomiast najpewniej zajrzałbym wcześniej do nowej, przeglądarkowej wersji App Store. Owszem, już wcześniej App Store był dostępny w przeglądarkach internetowych, ale w formie niekoniecznie przyjemnej do korzystania.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Nowy App Store przypomina to, co możemy znaleźć na urządzeniach Apple. Dostępna jest wygodna wyszukiwarka oraz podział oprogramowania na trzy główne kategorie – aplikacje, gry i Apple Arcade. Poszczególne pozycje są opisane, mają oceny i opinie użytkowników. Można również skopiować link do danej aplikacji lub gry, aby przykładowo wysłać go znajomemu.

Ponadto dostępne są różne warianty App Store, które przedstawiają oprogramowanie dla poszczególnych urządzeń Apple – iPhone, Mac, Apple Watch, iPad, Apple TV i gogle Apple Vision Pro. Wypada dodać, że aplikacje dla gogli znajdziemy na amerykańskiej stronie App Store – w polskiej wersji nie są widoczne.

Nowa wersja sklepu App Store jest już dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Wystarczy wejść pod ten link.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Nowe logo Apple One? Niekoniecznie

Niedawno mogliśmy usłyszeć o zmianie nazwy i odświeżonym logo usługi Apple TV. Natomiast teraz w internecie pojawiły się informacje, że także usługa Apple One doczekała się mniejszych zmian.

„Nowe” logo Apple One, screen: Mateusz Budzeń Tabletowo.pl

Szybko jednak okazało się, że w przypadku Apple One „nowe” logo było używane już wcześniej, ale tylko w wybranych miejscach. Możliwe, że jednak to bardziej kolorowe logo będziemy teraz częściej widzieć, bowiem ostatnio znalazło się chociażby na stronie przedstawiającej Apple TV.