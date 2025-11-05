WhatsApp wreszcie doczekał się tej wersji. Czekały na nią miliony użytkowników

Posiadacze zegarków Apple Watch nareszcie się doczekali. Grupa Meta poinformowała o oficjalnym udostępnieniu pełnej wersji aplikacji WhatsApp, przeznaczonej na te właśnie urządzenia. Do tej pory trzeba było ratować się nieoficjalnymi programikami zewnętrznych podmiotów.

WhatsApp na Apple Watche dotarł późno, ale w kompletnym wydaniu

Nowa aplikacja WhatsApp oferuje prawie kompletne doświadczenie z poziomu nadgarstka. Między innymi wyświetla powiadomienia o wiadomościach i połączeniach przychodzących bez konieczności sięgania po iPhone’a czy chociażby zerkania na jego ekran. Przede wszystkim jednak obsługuje pełny widok konwersacji.

To oznacza, że użytkownik może czytać pełne wiadomości, nawet gdy ich treść jest bardzo długa. Może także się cofać, aby zobaczyć wcześniejsze wiadomości i lepiej zrozumieć kontekst całej rozmowy. Dotyczy to zarówno czatów indywidualnych, jak i grupowych.

Oczywiście, działa to i w drugą stronę. Użytkownik ma możliwość pisania i wysyłania wiadomości bezpośrednio z poziomu zegarka. Dodatkowo obsługiwane są wiadomości głosowe (tak ich odsłuchiwanie, jak i nagrywanie oraz wysyłanie).

Aplikacja WhatsApp na Apple Watchach cechuje się również pełną obsługą multimediów. Wyświetla przesyłane obrazy, naklejki i emoji. Umożliwia także wysyłanie reakcji, no i podglądanie, jak na wiadomość reagowali inni użytkownicy.

WhatsApp na Apple Watch (źródło: Meta)

Grupa Meta – tak jak zwykle robi to w przypadku WhatsAppa – podkreśla ponadto, że aplikacja na zegarki nie jest wyjątkiem i również w jej przypadku prywatność (zapewniana przez pełne szyfrowanie) była traktowana priorytetowo.

Czy na Twoim zegarku Apple Watch zadziała WhatsApp?

Jeśli chodzi o kompatybilność, to WatchApp w tej odsłonie zadziała na każdym zegarku giganta z Cupertino od Apple Watch Series 4 (z 2018 roku) wzwyż. Wystarczy, że ma na pokładzie system watchOS 10 lub nowszy.

WhatsApp na Apple Watch (źródło: App Store)

Aplikację można już znaleźć w sklepie App Store. Jeśli Twój zegarek jest sparowany z iPhone’em i masz aktywną funkcję automatycznego pobierania oprogramowania, to WhatsApp powinien pojawić się na Apple Watchu samoczynnie.

Przy okazji oficjalnej zapowiedzi grupa Meta zapowiedziała, że zamierza teraz aktywnie zbierać opinie, aby móc we właściwy sposób kontynuować rozwój aplikacji.