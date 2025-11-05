Kupujesz tablet i o nic się nie martwisz. To naprawdę dobra promocja

Firma Lenovo, której tablety są jednymi z najchętniej wybieranych przez klientów w Polsce (także dlatego, że ma bardzo bogatą ofertę), przygotowała atrakcyjną promocję. Dzięki niej zyskacie spokój ducha.

Atrakcyjna promocja na tablety Lenovo

Osoby, które zdecydują się kupić tablet Lenovo, otrzymają dwa gratisy. Pierwszym z nich jest folia ochronna – przezroczysta lub matowa samoregulująca. Promocja obejmuje też usługę jej profesjonalnego montażu przez pracownika – nie musicie tego robić sami. Wychodzicie ze sklepu z dodatkowo zabezpieczonym sprzętem.

A także bogatsi o – również zapewnianą bez dodatkowych opłat – usługę Accidental Damage Protection One. Jest to usługa, dzięki której nie musicie martwić się wysokimi kosztami naprawy, jeżeli tablet zostanie przypadkowo zalany lub uszkodzony na skutek przepięcia. To samo dotyczy uszkodzenia ekranu LCD i obudowy.

Usługa Accidental Damage Protection One zapewnia jedną, darmową naprawę lub wymianę urządzenia w ciągu dwóch lat od dnia aktywacji.

Promocja na tablety Lenovo – folia i usługa ADP One w prezencie (źródło: Lenovo)

Jak skorzystać z promocji na tablety Lenovo?

Z promocji może skorzystać każdy, kto kupi tablet marki Lenovo w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie, znajdującym się w Hotelu Warszawa przy Placu Powstańców 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej). Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w soboty i niedziele (handlowe) od 11:00 do 17:00.

Przed zapłaceniem za urządzenie trzeba też poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z niniejszej oferty. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku i obejmuje wszystkie modele tabletów marki Lenovo, dostępne w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie.

Regulamin promocji (PDF)

Jeżeli natomiast szukacie tabletu, ale żaden model marki Lenovo nie spełnia Waszych oczekiwań, to możecie też skorzystać z promocji Samsunga, dzięki której otrzymacie 800 złotych zwrotu po zakupie Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S11 Ultra. Ta oferta obowiązuje jednak krócej, bowiem obejmuje wyłącznie urządzenia, kupione do 16 listopada 2025 roku i aktywowane do 23 listopada 2025 roku.