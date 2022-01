State of Play oficjalnie zapowiedziane. Dostaniemy 30-minutowy gameplay z Gran Turismo 7

Fani gier wyścigowych mają przed sobą bardzo emocjonujący tydzień. Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejna odsłona State of Play. Sony oficjalnie zapowiedziało wydarzenie. Głównym bohaterem transmisji ma być obszerny fragment rozgrywki z Gran Turismo 7.

Reklama

Co przyniesie State of Play?

State of Play to bez wątpienia jedno z najciekawszych wydarzeń dla każdego posiadacza PlayStation. Co jakiś czas Sony organizuje transmisję na żywo, podczas której zapowiada swoje plany na przyszłość. Dla deweloperów jest to okazja, żeby zainteresować fanów swoją produkcją, a dla Sony sposób na wzbudzenie jeszcze większej ekscytacji nadchodzącymi produkcjami.

Pytanie, które zadaje sobie właśnie większość fanów PlayStation, brzmi: „Czego możemy spodziewać się po tym State of Play?”. Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt szczegółowa. Ogłoszenie Sony dotyczące nadchodzącego wydarzenia ma dosłownie jeden akapit. Znajduje się tam informacja, kiedy odbędzie się transmisja i gdzie ją oglądać.

Reklama

Zdradzono jedynie, że zobaczymy 30-minutowy gameplay Gran Turismo 7. Jest to bez wątpienia dobra wiadomość dla miłośników wyścigów, wyczekujących premiery gry. Ostatnio poznajemy coraz więcej szczegółów GT7, a debiut gry zbliża się wielkimi krokami. Jest to dobry moment, żeby wyłożyć karty na stół i obszernym fragmentem rozgrywki skusić graczy do preorderów.

8 Ocena

Oprócz Gran Turismo 7 w swoim ogłoszeniu Sony nie wspomniało nazwy żadnej innej gry. Możemy więc wyłącznie spekulować. Powinniśmy dowiedzieć się czegoś nowego o God of War Ragnarok, które ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Niecałe trzy tygodnie dzielą nas od premiery Horizon Forbidden West, więc i o tym zapewne przypomni nam Sony.

Dużo mówiło się również o Hogwarts Legacy w kontekście State of Play. Kiedy plotki o przesunięciu premiery na przyszły rok zaczęły krążyć po internecie, fani przestali liczyć na jakąkolwiek oficjalną zapowiedź. CEO WarnerMedia zdementował ostatnio te plotki, twierdząc, że gra wyjdzie w tym roku. Może więc jednak zobaczymy jakiś gameplay trailer podczas State of Play?

Kiedy i gdzie oglądać State of Play?

Na całe szczęście nie będziemy musieli czekać długo, żeby przekonać się, które asy ze swojego rękawa planuje wyciągnąć Sony.

Najbliższe State of Play rozpocznie się w środę, 2 lutego 2022 roku, o godzinie 23:00 polskiego czasu. Transmisję możecie oglądać na kanałach PlayStation na Twitchu oraz YouTube. Nie jest to wydarzenie rozmiarów E3 czy The Game Awards, więc nie będziecie musieli zarywać nocy, żeby zobaczyć wszystkie ogłoszenia.