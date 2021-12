Podsumowanie The Game Awards 2021. Nagrody zostały rozdane. Kto wygrał?

Po długich tygodniach oczekiwań, najbardziej prestiżowe nagrody w świecie gier nareszcie zostały rozdane. Oprócz tego, pojawiło się mnóstwo dużych zapowiedzi, dlatego podsumujmy wszystko to, co wydarzyło się podczas wydarzenia The Game Awards 2021.

Najważniejsze, czyli nagrody The Game Awards 2021

Choć The Game Awards od lat jest coraz większym pretekstem, żeby studia mogły pokazać chmarę zwiastunów, nie zapominajmy też o nagrodach. Ich rozdanie to niepowtarzalna okazja, by podziękować twórcom najlepszych gier, ale także, aby zastanowić się nad kierunkiem, w jakim zmierza nasza ukochana branża. Nie przedłużając, rzućmy okiem na laureatów!

Najlepszy projekt dźwięku Forza Horizon 5 Najlepsza gra niezależna Kena: Bridge of Spirits Najlepsza występ aktorski w grze Maggie Robertson, czyli Lady Dimitrescu z Resident Evil: Village Najlepsza gra akcji Returnal Najlepsza gra rodzinna It Takes Two Najlepszy niezależny debiut Kena: Bridge of Spirits Najlepszy kierunek artystyczny Deathloop Nagroda od graczy (Player’s Voice) Halo: Infinite Innowacja w ułatwieniach dostępu Forza Horizon 5 Najlepsza gra RPG Tales of Arise Najlepsza muzyka NieR Replicant ver.1.22474487139 Najlepsza gra mobilna Genshin Impact Najlepsza gra wieloosobowa It Takes Two Najlepsza narracja w grze Marvel’s Guardians of the Galaxy Najlepsza reżyseria w grze Deathloop Najlepsza gra Action/Adventure Metroid Dread Najlepsza gra-usługa Final Fantasy XIV Najlepsza gra e-sportowa Leauge of Legends Najlepsza bijatyka Guilty Gear Strive Najlepsza gra VR/AR Resident Evil 4 VR Najlepsza gra strategiczna Age of Empires IV Najlepsza gra sportowa/wyścigowa Forza Horizon 5 Najbardziej oczekiwana gra Elden Ring GRA ROKU It Takes Two

Przede wszystkim smuci brak nagród dla Ratchet & Clank: Rift Apart oraz Psychonauts 2 na The Game Awards 2021. Zdecydowanie odmówiłbym tutaj statuetki dla Returnal, żeby obdarować którąś z powyższych pozycji. Cieszy natomiast najlepsza narracja dla Marvel’s Guardians of the Galaxy. Nie spodziewałem się, że Square Enix dostanie cokolwiek – a tu proszę. Widzicie, wystarczy robić świetne gry, a branża doceni to niemal automatycznie.

Co jednak dziwi, to nagrody w segmencie niezależnym dla Kena: Bridge of Spirits. Studio Ember Lab wykonało fantastyczną pracę. Jednak dalej było ono wspierane przez PlayStation Studios, co nieco przeczy samej kategorii w The Game Awards. Zwłaszcza że przez to smakiem obeszły się takie produkcje, jak fantastyczne Loop Hero czy też Death’s Door. Osobiście nieco kwestionuję też nagrody dla Deathloop, lecz sam fakt, iż niesamowite It Takes Two zgarnęło nagrodę gry roku, rekompensuje każdy z tych malutkich detali.

Tytuł obecnie jest dostępny w Xbox Game Pass oraz EA Play, dlatego też nie ma wymówek – koniecznie musicie zagrać.

Najciekawsze zapowiedzi z The Game Awards 2021

No dobrze, ale jakie produkcje zostały zapowiedziane na The Game Awards 2021? Sam Geoff Keighley obiecywał kilka zapowiedzi rangi ogłoszenia Elden Ring na Summer Games Fest. Mogę teraz powiedzieć, że było to dość prawidłowe określenie, dlatego rzućmy okiem na najciekawsze ze zwiastunów.

Przede wszystkim – Cuphead: The Delicious Last Course! Po fantastycznym preludium muzycznym, na The Game Awards przypomniano o dodatku fabularnym, zapowiedzianym oryginalnie w 2018 roku – w końcu będzie mieć swoją premierę 30 czerwca 2022 roku. Podstawowy Cuphead to produkcja, dla jakiej gotowy byłem kupić Xbox One, zanim tytuł pojawił się na PlayStation 4, dlatego też niesamowicie cieszy mnie to ogłoszenie. Praca nad tak piękną animacją pochłania w Studio MDHR mnóstwo czasu, dlatego poczekajmy jeszcze te pół roku – będzie warto!

Kolejnym intrygującym ogłoszeniem na The Game Awards jest PUBG, który przechodzi na model free-2-play. Kultowe battle-royale nie nadąża za popularnością Fortnite, dlatego też udostępnienie produkcji graczom bezpłatnie wydaje się ostatnią szansą na ratunek. Odnoszę jednak wrażenie, że ten pociąg już dawno odjechał. Fortnite z miesiąca na miesiąc zaskakuje kolejnymi współpracami. Ostatni finał sezonu zaangażował nawet Dwayne’a Johnsona, znanego fanom wrestlingu jako The Rock. A w przypadku Hollywood trudno o bardziej prestiżowe nazwisko w grze.

Coraz śmielej w branży działa również studio Remedy, ogłaszając Alan Wake 2. Entuzjazmu wśród starszych graczy, pamiętających oryginał z Xboxa 360, nie widać końca. Zwłaszcza że produkcja ma reprezentować połączone uniwersum z inną grą od Sama Lake’a, czyli Control. Moim zdaniem trochę za późno na tę kontynuację, choć na rynku brakuje gatunku survival-horror. Przekonamy się o tym w 2023 roku.

Na The Game Awards 2021 pokazano również zwiastun filmu Sonic the Hedgehog 2. To nie było jedyne ogłoszenie od SEGA, ponieważ producent pochwalił się też zajawką Sonic Frontiers, czyli najnowszej gry z najszybszym jeżem świata. Nie jestem fanem tej marki w 3D, a kolejna produkcja w otwartym świecie, stylizowana na The Legend of Zelda: Breath of the Wild, także nie napawa mnie optymizmem. Poza wspaniałą Sonic Mania, SEGA zdecydowanie nie ma pojęcia, co należy zrobić z jeżem. Zobaczymy już w okresie świątecznym 2022 roku.

Oprócz tego – naprawdę mnóstwo gier

Oglądając transmisję w nocy, trudno było nie oprzeć się wrażeniu, iż nagrody są tylko na doczepkę. Pokazano Suicide Squad od Rocksteady, które niepokojąco wygląda jak Marvel’s Avengers. Swoje pięć minut dostało Gearbox z Tiny Tina’s Wonderlands, a Innersloth zapowiedziało Among Us VR. Czy inwestowanie w wirtualną rzeczywistość ma obecnie sens? Tylko jeśli Oculus Quest 2 stanie się sprzętem masowej popularności. Pokazano również Hellblade: Senua’s Saga, czyli największy hit AAA, jaki obecnie powstaje w Xbox Game Studios.

Jak widać – dzieje się. Pomimo tych wszystkich ciekawych ogłoszeń, zabrakło mi zdecydowanie jednej bomby. Zdecydowanie czekam na dodatek do Cuphead – to będzie niesamowita jazda bez trzymanki. W przyszłym roku dostaniemy również mnóstwo premier, które będą godnie rywalizować na The Game Awards 2022. To jest, jeśli impreza dojdzie do skutku.

Dajcie znać, z których nagród ucieszyliście się najbardziej i jaka zapowiedź zrobiła na Was największe wrażenie!