PlayStation Plus na luty. Zdecydowanie słabszy miesiąc

Fani Sony są głodni kontrataku po tym, jak Microsoft dumnie ogłosił wykupienie Activision-Blizzard. Jedno jest pewne – oferta PlayStation Plus na luty nie jest odpowiedzią, jakiej gracze się spodziewali.

Kolejny miesiąc, kolejne gry w PlayStation Plus

Po fantastycznym styczniu przyszedł czas na dość mizerną ofertę w lutym. Nowe propozycje otrzymamy do dyspozycji już 1 lutego 2022 roku. Jest to więc ostatnia szansa, aby dodać do biblioteki DIRT 5, Persona 5 Strikers oraz Deep Rock Galactic.

A my tymczasem rzućmy okiem na nowe tytuły, jakie abonenci PlayStation Plus wkrótce otrzymają od Sony. Tradycyjnie już – dwie gry na PS4, a także jedna na PS5.

EA Sports UFC 4 (PS4),

(PS4), Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4),

(PS4), Planet Coaster: Console Edition (PS5).

Jest to z pewnością selekcja gier, których w inny sposób raczej bym nie dodał do swojej biblioteki. Dość irytującą sytuacją jest gra nawiązująca do Tiny Tina Wonderlands, która oczywiście nie zawiera swojej wersji na PS5, zmuszając potencjalnych chętnych do jej zakupu.

Najwięcej potencjału na dobrą zabawę prezentuje Planet Coaster. Nigdy nie wkręciłem się w manię wirtualnego budowania parków rozrywki, a seria Rollercoaster Tycoon ominęła mnie w latach swojej największej świetności. Cóż, być może to będzie ten moment!

Spartakusie, gdzie jesteś?

Tak rozczarowująca oferta rodzi kolejne pytania o Projekt Spartacus. Fani PlayStation są głodni jakiejkolwiek opowieści po tym, jak w zeszłym tygodniu Microsoft ogłosił przejęcie Activsion-Blizzard. Czy Sony będzie w stanie w najbliższych miesiącach przedstawić ofertę, która kompetentnie powalczy z Xbox Game Pass? Raczej nie, choć nadzieja umiera ostatnia.

Zwłaszcza że ewidentnie coś większego dzieje się po stronie serwerów PlayStation. Chociażby wczoraj IGN raportowało dziwne zamieszanie z trofeami, które wyświetlało błędne trofea do gier z PS 3. To tylko podsyca plotki o wstecznej kompatybilności, która niewątpliwie byłaby niesamowitą funkcją w PlayStation 5.

A tymczasem, oto PlayStation Plus na luty 2022. Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Moim zdaniem – mogło być o wiele lepiej.