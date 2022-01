Horizon Forbidden West – nowy gameplay zdradza szczegóły walki

Do premiery Horizon Forbidden West zostało już tylko kilka tygodni. Sony podkręca więc tempo publikowanych materiałów. Następnym w kolejce okazał się dłuższy, wyjątkowo szczegółowy fragment rozgrywki, dzięki któremu dowiedzieliśmy się wiele nowego o nadchodzącej produkcji Guerrilla Games.

Reklama

Wysoko postawiona poprzeczka

Horizon Forbidden West ma ciężki orzech do zgryzienia. Nie ulega bowiem wątpliwości fakt, że pierwsza gra Guerrilla Games została przyjęta bardzo ciepło. Na Metacriticu Horizon Zero Dawn może pochwalić się wynikiem 89 i oceną użytkowników na poziomie 8,4.

Gdyby tego było mało, grę ciepło przyjmowano dwa razy, bowiem po paru latach produkcja zawitała również na PC. W okolicach premiery pojawiło się co prawda sporo problemów technicznych i gra potrzebowała kilku aktualizacji, żeby zaoferować posiadaczom komputerów osobistych kompletne i pozbawione błędów doświadczenie. Jasne było jednak od początku, że jest to świetna produkcja.

Reklama

Oczekiwania względem Horizon Forbidden West są więc bardzo duże. Nie bez powodu jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Posiadacze PlayStation 5 czekają na wybitną produkcję, która zwali ich z nóg i w pełni uargumentuje zakup nowej konsoli.

Nowy gameplay Horizon Forbidden West

Wygląda na to, że nie mamy się o co obawiać w kwestii jakości nadchodzącej gry. IGN opublikował dzisiaj 12-minutowy materiał, na którym możemy zobaczyć w akcji kilka nowości, jakie szykuje dla swoich fanów Guerrilla Games.

Gameplay jasno daje do zrozumienia, że twórcy biorą wszystko, co tak dobrze sprawdziło się w pierwszej części i wynoszą to na wyższy poziom. Eksploracja będzie w rezultacie jeszcze wygodniejsza i zaoferuje graczom ogromną swobodę. Dzięki zaawansowanym technologiom Aloy będzie sprawnie poruszać się po wzniesieniach i zostanie wyposażona nawet w grappling hook w stylu tego z Halo Infinite.

Usprawnień doczeka się również system walki. Proces analizy naszego przeciwnika, kluczowy w poprzedniej grze, jest tutaj znacznie szybszy i bardziej intuicyjny. Możemy sprawnie przełączać się między częściami potwora i sprawdzać, gdzie warto wymierzyć nasze ataki. Co więcej, do wyboru będziemy mieli tym razem aż sześć drzewek rozwoju postaci.

Horizon Forbidden West ma zadebiutować 18 lutego 2022 roku. Do tego czasu dostaniemy prawdopodobnie jeszcze kilka nowych informacji. Już po dzisiejszym gameplayu widać jednak, że większość nowości najlepiej będzie przetestować na własnej skórze.