Ten powerbank jest gigantyczny! Takiego jeszcze nie widziałeś

Kiedy myślisz sobie, że są na świecie rzeczy, których nikt nie stworzyłby przy zdrowych zmysłach, znajduje się ktoś, kto postanawia wyprowadzić Cię z błędu. Jedną z takich osób jest Handy Geng.

27000000 mAh w powerbanku

Kim jest wspomniany Handy Geng? To mieszkaniec Hong Kongu, influencer-majsterkowicz. Na koncie posiada m.in. pojazd elektryczny do madżonga, jeżdżące pianino do barbecue i obieraczkę do ananasów w postaci manekina do kung fu. Tym razem Geng postanowił zrobić coś bardziej praktycznego – stworzył własny powerbank. Nie jest to jednak typowy mobilny bank energii.

Źródło: Handy Geng (źródło: YouTube)

Patrząc na konstrukcję powerbanku, wygląda on na pakiet baterii wzięty rodem z jakiegoś auta elektrycznego. Geng obudował całość blachą i zaokrąglił obudowę na bokach, dzięki czemu sprzęt przypomina typowy mobilny bank energii, tylko powiększony wielokrotnie. Pozostało umieścić wejścia do ładowania smartfonów i wyjście na podładowanie urządzenia.

Oczywiście ładowanie 2-3 smartfonów to dla Hongkończyka za mało, więc powerbank ma jedno wejście ładujące oraz aż 60 wtyczek do ładowania. Oprócz rozmiaru, sprzęt wyróżnia się również wielkością napięcia elektrycznego – zamiast 12 V mamy tu pełnoprawne 220 V.

Na udostępnionym na YouTube materiale wideo Geng podłącza do swojej mobilnej ładowarki 20 urządzeń, w tym smartfony, tablety i laptopy. Wszystko ładowane jest w tym samym czasie. Co więcej, dzięki wysokiemu napięciu i gniazdom rodem z azjatyckiego mieszkania, do powerbanka podłączono również telewizor, pralkę i elektryczną kuchenkę. Widać, że Geng nie jest amatorem w dziedzinie majsterkowania – wszystkie sprzęty działały przez dłuższy czas bez żadnego spięcia.

Gengowi udało się zawstydzić wszystkich producentów powerbanków i stworzyć urządzenie, za pomocą którego podładujemy telefon i zrobimy pranie w lesie. Niestety, gabaryty tego „mobilnego banku energii” wymagałyby od nas używania wózka, aby zabrać go wszędzie ze sobą.

No i nie zapominajmy o wadze. Pakiet baterii w aucie elektrycznym waży około pół tony, więc zapakowanie powerbanka na przyczepkę wymaga ogromnej siły. A jeszcze trzeba go przetransportować. Pozostaje więc postawić „pomysł” w domu i używać jako zapasowe źródło energii w przypadku braku prądu. Do tego powerbank Genga sprawdzi się idealnie.