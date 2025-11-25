Spotify Wrapped 2025 – kiedy będzie dostępne?

Wygląda na to, że Spotify Wrapped 2025 czai się tuż za rogiem. Sprawdź, kiedy to muzyczne podsumowanie roku może pojawić się w Twojej aplikacji streamingowej.

Kiedy Spotify Wrapped 2025?

Spotify Wrapped to rokroczne, personalizowane podsumowanie muzyczne. W praktyce jest to interaktywna prezentacja z utworami, artystami i playlistami, które były w danym roku ważne dla użytkownika i często przez niego odtwarzane.

Właściciele platformy są dość nieprzewidywalni, jeśli chodzi o kwestię udostępniania muzycznego podsumowania, choć biorąc pod uwagę ostatnie 4 lata, można dostrzec pewną zasadę. W minionych latach wyglądało to następująco:

Patrząc z perspektywy ostatnich lat, można spodziewać się, że Spotify Wrapped 2025 prawdopodobnie będzie dostępne w przyszłym tygodniu, w środę, 3 grudnia 2025 roku. Co ważne, ta popularna platforma streamingowa nigdy nie ujawnia konkretnej daty, więc nie należy brać 3 grudnia 2025 roku za pewnik.

Warto jednak podkreślić, że Spotify zaktualizowało już stronę internetową Wrapped, a to oznacza, że muzyczne podsumowanie roku jest naprawdę blisko.

Spotify Wrapped 2025 (źródło: Spotify)

Spotify Wrapped może przynieść nowe funkcje AI

Serwis Android Authority wspomina również, że – zgodnie z tradycją – Spotify wkrótce prawdopodobnie zacznie promować Wrapped 2025 w mediach społecznościowych, m.in. na Instagramie i X. Wraz z rokrocznym podsumowaniem platforma do streamowania muzyki i podcastów często udostępnia też nowe funkcje.

W zeszłym roku Spotify współpracowało z notatnikiem Google NotebookLM, opartym na sztucznej inteligencji. Dzięki temu użytkownicy mogli odtwarzać spersonalizowane podcasty wygenerowane przez AI, gdzie dwóch „prowadzących” przedstawiało i omawiało preferencje muzyczne danego użytkownika, wspominało o ulubionych artystach czy nawykach słuchowych.

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Szwedzi przygotowują podobną propozycję w 2025 roku. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Spotify współpracuje z ChatGPT. Użytkownik w trakcie rozmowy z botem może poprosić o wygenerowanie playlisty w Spotify, dopasowanej do opisanej okazji.