HBO Max w promocji aż na rok. Trzeba się pospieszyć

Nowa promocja na HBO Max pozwala przez cały rok płacić połowę ceny. Brzmi świetnie, ale są dwa haczyki.

HBO Max w promocji na cały rok

Za oknem minusowe temperatury, prawdopodobnie leży śnieg, a dodatkowo dni są krótkie. To świetny okres, aby nadrobić serialowe i filmowe zaległości. W związku z tym, cieszy, że platformy VOD właśnie teraz zdecydowały się powalczyć o nowych (i czasami także o byłych) klientów, wprowadzając atrakcyjne promocje.

Niedawno mogliśmy dowiedzieć się o Apple TV za połowę ceny oraz o specjalnej ofercie na Viaplay. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników spędzania wieczorów przed telewizorem. Otóż HBO Max również dostępne jest w promocji. Co więcej, w tym przypadku mamy do czynienia z ofertą, z której można korzystać przez 12 miesięcy.

Brzmi dobrze, ale są haczyki

Podstawowy plan HBO Max, który bez promocji kosztuje 29,99 złotych miesięcznie, oferowany jest w cenie 14,99 złotych miesięcznie. Wygląda to atrakcyjnie, aczkolwiek należy zauważyć, że podstawowy plan to oglądanie treści wraz z reklamami. Natomiast wyższe plany – Standardowy i Premium – nie są objęte promocją, a to one są pozbawione reklam. Ponadto oferta, mimo iż trwa 12 miesięcy, dotyczy tylko miesięcznej subskrypcji, a nie rocznej.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Pierwszy haczyk to wspomniana konieczność oglądania reklam. Natomiast drugi związany jest z grupą, do której promocja jest kierowana. Mogą z niej skorzystać wyłącznie nowi użytkownicy. Promocja jest więc dość ograniczona, ale z drugiej strony zdążyliśmy się już przyzwyczaić do takich praktyk.

Warto jeszcze wiedzieć, że specjalna oferta na HBO Max obowiązuje do 1 grudnia 2025 roku. Osoby, które rozważają skorzystanie z promocji, powinny więc pospieszyć się z podjęciem decyzji. Subskrypcja automatycznie przedłuża się co miesiąc w kwocie 14,99 złotych. Każde przedłużenie można jednak anulować, rezygnując w ten sposób z promocji.

Nie muszę chyba dodawać, że świetnych produkcji, także tych autorskich, na platformie nie brakuje. Wśród interesujących tytułów mamy Grę o Tron, The Last of Us, To: Witajcie w Derry oraz – co ucieszy fanów magii – wszystkie części Harrego Pottera wraz z serią filmów Fantastyczne zwierzęta.