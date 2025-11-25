Duża bateria i nie za duży ekran. Seria Honor 500 robi to dobrze

Seria Honor 500 została oficjalnie zaprezentowana. Może pochwalić się charakterystyką, która na średniej półce będzie przyciągać jak magnes. Szczególnie w przypadku modelu Honor 500 Pro.
Premiera smartfonów Honor 500 i Honor 500 Pro. To bliźniaki z potencjałem
Podczas gdy Honor 400 i Honor 400 Pro różniły się między sobą dość wyraźnie, Honor 500 i Honor 500 Pro to pod wieloma względami bliźniaki. Zostały wyposażone na przykład w taki sam wyświetlacz OLED – o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości 2736×1264 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej aż 6000 nitów.
Swoją drogą, są to parametry, które naprawdę mogą się podobać. Ekran o takiej przekątnej stanowi również obietnicę poręcznej konstrukcji. Liczyć na to pozwala w dodatku informacja o wyjątkowo smukłej ramce wokół ekranu (ma zaledwie 1,05 mm).
Oba modele łączy także akumulator o nieprzeciętnie dużej pojemności 8000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W i ładowanie zwrotne z mocą 27 W. Smartfon Honor 500 Pro dorzuca do tego jeszcze ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W.
W obu przypadkach system fotograficzny tworzą: aparat 50 Mpix (f/2.0) z przodu oraz główny sensor 200 Mpix (f/1.9) z OIS i ultraszerokokątny moduł 12 Mpix (f/2.2) z tyłu. Honor 500 Pro jest jednak wzbogacony o trzecie oczko na plecach: teleobiektyw 50 Mpix (f/2.4) z OIS i 3-krotnym zoomem optycznym. Oferuje również stabilizację CIPA 5.0 (podczas gdy model podstawowy pozostał przy standardzie CIPA 4.5).
Różnice widać jeszcze w zastosowanych procesorach. Smartfon Honor 500 wykorzystuje chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, a Honor 500 Pro ma Snapdragona 8 Elite (poprzedniej generacji). W obu modelach dochodzą do tego: maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5, moduły 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i NFC oraz głośniki stereo. Całość wieńczą zaś pyło- i wodoszczelne konstrukcje w klasach IP68 / IP69 / IP69K.
Specyfikacja Honor 500 i Honor 500 Pro + porównanie z poprzednikami
W porównaniu do poprzedników zmian jest całkiem sporo. Honor 500 powinien być solidniejszy i wydajniejszy, a do tego znacznie dłużej działać. Wyraźnie pojemniejszy akumulator to coś, co cechuje także model Honor 500 Pro, który jest również bardziej kompaktowy. Podsumujmy…
|Honor 400
|Honor 500
|Honor 500 Pro
|Honor 400 Pro
|Wyświetlacz
|6,55 cala,
OLED,
2736×1264 piksele,
120 Hz,
do 500 nitów
|6,55 cala,
OLED,
2736×1264 piksele,
120 Hz,
do 6000 nitów
|6,55 cala,
OLED,
2736×1264 piksele,
120 Hz,
do 6000 nitów
|6,7 cala,
OLED,
2800×1280 piksele,
120 Hz,
do 5000 nitów
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
(4 nm; 2,63 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
(4 nm; 3,21 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
(3 nm; 4,32 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
(4 nm; 3,0 GHz)
|Pamięć
|8/12 GB RAM,
256/512 GB na pliki
|12/16 GB RAM,
256/512 GB na pliki
|12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki
|12 GB RAM,
256/512 GB na pliki
|Akumulator
|5300 mAh,
ładowanie do 66 W
|8000 mAh,
ładowanie do 80 W
|8000 mAh,
ładowanie do 80 W
(bezprzewodowo: 50 W)
|5300 mAh,
ładowanie do 100 W
(bezprzewodowo: 50 W)
|Aparaty z tyłu
|200 Mpix (f/1.9) z OIS,
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.9) z OIS,
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.9) z OIS,
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
50 Mpix (f/2.4) – teleobiektyw 3x
|200 Mpix (f/1.9) z OIS,
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
50 Mpix (f/2.4) – teleobiektyw 3x
|Aparat z przodu
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|Łączność
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0, NFC
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0, NFC
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4, NFC
|Wymiary i waga
|156,5×74,6×7,3 mm,
184 gramy
|155,8×74,2×7,75 mm,
198 gramów
|155,8×74,2×7,75 mm,
210 gramów
|160,8×76,1×8,1 mm,
205 gramów
|Odporność
|IP65, IP66
|IP68, IP69, IP69K
|IP68, IP69, IP69K
|IP68, IP69
Ile kosztują smartfony Honor 500 oraz Honor 500 Pro?
Oto jak przedstawiają się ich ceny:
- Honor 500:
- 12/256 GB – 2699 juanów (równowartość ~1395 złotych),
- 12/512 GB – 2999 juanów (~1550 złotych),
- 16/512 GB – 3299 juanów (~1710 złotych),
- Honor 500 Pro:
- 12/256 GB – 3599 juanów (~1865 złotych),
- 12/512 GB – 3899 juanów (~2020 złotych),
- 16/512 GB – 4199 juanów (~2175 złotych),
- 16 GB/1 TB – 4799 juanów (~2485 złotych).
Jak na razie wystartowała przedsprzedaż obu modeli w Chinach. Nie wiadomo jeszcze nic na temat ich dostępności poza Państwem Środka, ale spodziewamy się, że w którymś momencie – tak jak poprzednicy – zadebiutują również w Polsce.