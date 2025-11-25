Duża bateria i nie za duży ekran. Seria Honor 500 robi to dobrze

Seria Honor 500 została oficjalnie zaprezentowana. Może pochwalić się charakterystyką, która na średniej półce będzie przyciągać jak magnes. Szczególnie w przypadku modelu Honor 500 Pro.

Premiera smartfonów Honor 500 i Honor 500 Pro. To bliźniaki z potencjałem

Podczas gdy Honor 400 i Honor 400 Pro różniły się między sobą dość wyraźnie, Honor 500 i Honor 500 Pro to pod wieloma względami bliźniaki. Zostały wyposażone na przykład w taki sam wyświetlacz OLED – o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości 2736×1264 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej aż 6000 nitów.

Swoją drogą, są to parametry, które naprawdę mogą się podobać. Ekran o takiej przekątnej stanowi również obietnicę poręcznej konstrukcji. Liczyć na to pozwala w dodatku informacja o wyjątkowo smukłej ramce wokół ekranu (ma zaledwie 1,05 mm).

Honor 500 Pro (fot. Honor)

Oba modele łączy także akumulator o nieprzeciętnie dużej pojemności 8000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W i ładowanie zwrotne z mocą 27 W. Smartfon Honor 500 Pro dorzuca do tego jeszcze ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W.

Honor 500 po lewej i Honor 500 Pro po prawej (fot. Honor)

W obu przypadkach system fotograficzny tworzą: aparat 50 Mpix (f/2.0) z przodu oraz główny sensor 200 Mpix (f/1.9) z OIS i ultraszerokokątny moduł 12 Mpix (f/2.2) z tyłu. Honor 500 Pro jest jednak wzbogacony o trzecie oczko na plecach: teleobiektyw 50 Mpix (f/2.4) z OIS i 3-krotnym zoomem optycznym. Oferuje również stabilizację CIPA 5.0 (podczas gdy model podstawowy pozostał przy standardzie CIPA 4.5).

Honor 500 Pro (fot. Honor)

Różnice widać jeszcze w zastosowanych procesorach. Smartfon Honor 500 wykorzystuje chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, a Honor 500 Pro ma Snapdragona 8 Elite (poprzedniej generacji). W obu modelach dochodzą do tego: maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5, moduły 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i NFC oraz głośniki stereo. Całość wieńczą zaś pyło- i wodoszczelne konstrukcje w klasach IP68 / IP69 / IP69K.

Specyfikacja Honor 500 i Honor 500 Pro + porównanie z poprzednikami

W porównaniu do poprzedników zmian jest całkiem sporo. Honor 500 powinien być solidniejszy i wydajniejszy, a do tego znacznie dłużej działać. Wyraźnie pojemniejszy akumulator to coś, co cechuje także model Honor 500 Pro, który jest również bardziej kompaktowy. Podsumujmy…

Honor 400 Honor 500 Honor 500 Pro Honor 400 Pro Wyświetlacz 6,55 cala,

OLED,

2736×1264 piksele,

120 Hz,

do 500 nitów 6,55 cala,

OLED,

2736×1264 piksele,

120 Hz,

do 6000 nitów 6,55 cala,

OLED,

2736×1264 piksele,

120 Hz,

do 6000 nitów 6,7 cala,

OLED,

2800×1280 piksele,

120 Hz,

do 5000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

(4 nm; 2,63 GHz) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

(4 nm; 3,21 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,32 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(4 nm; 3,0 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM,

256/512 GB na pliki 12/16 GB RAM,

256/512 GB na pliki 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki 12 GB RAM,

256/512 GB na pliki Akumulator 5300 mAh,

ładowanie do 66 W 8000 mAh,

ładowanie do 80 W 8000 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: 50 W) 5300 mAh,

ładowanie do 100 W

(bezprzewodowo: 50 W) Aparaty z tyłu 200 Mpix (f/1.9) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.9) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.9) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.4) – teleobiektyw 3x 200 Mpix (f/1.9) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.4) – teleobiektyw 3x Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary i waga 156,5×74,6×7,3 mm,

184 gramy 155,8×74,2×7,75 mm,

198 gramów 155,8×74,2×7,75 mm,

210 gramów 160,8×76,1×8,1 mm,

205 gramów Odporność IP65, IP66 IP68, IP69, IP69K IP68, IP69, IP69K IP68, IP69

Ile kosztują smartfony Honor 500 oraz Honor 500 Pro?

Oto jak przedstawiają się ich ceny:

Honor 500: 12/256 GB – 2699 juanów (równowartość ~1395 złotych), 12/512 GB – 2999 juanów (~1550 złotych), 16/512 GB – 3299 juanów (~1710 złotych),

Honor 500 Pro: 12/256 GB – 3599 juanów (~1865 złotych), 12/512 GB – 3899 juanów (~2020 złotych), 16/512 GB – 4199 juanów (~2175 złotych), 16 GB/1 TB – 4799 juanów (~2485 złotych).



Jak na razie wystartowała przedsprzedaż obu modeli w Chinach. Nie wiadomo jeszcze nic na temat ich dostępności poza Państwem Środka, ale spodziewamy się, że w którymś momencie – tak jak poprzednicy – zadebiutują również w Polsce.