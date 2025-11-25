Nowa akcja Ubera ułatwi niesienie świątecznej pomocy potrzebującym

W świątecznym wirze paczek i prezentów Uber – wspólnie z Fundacją Święty Mikołaj dla Seniora – uruchamia w Polsce wyjątkową akcję. Tym razem aplikacja służy do czegoś więcej niż zamawiania przejazdów. Usługa Uber Dostawa staje się saniami Świętego Mikołaja i dowozi prezenty do podopiecznych domów pomocy społecznej.

Uber x Święty Mikołaj dla Seniora

Fundacja Święty Mikołaj dla Seniora od lat prowadzi Akcję Listy. Mieszkańcy domów pomocy i placówek opiekuńczych piszą listy z prośbami i marzeniami, a darczyńcy z całej Polski wybierają je na stronie internetowej, kompletują paczki i dostarczają do wskazanych placówek. To już ósma edycja akcji. W tym roku udostępniono 21,5 tysiąca listów i wszystkie znalazły swoich darczyńców.

Nowością jest partnerstwo z Uberem. Każdy darczyńca, biorący udział w Akcji Listy i korzystający z aplikacji Uber, może użyć specjalnego kodu UBERDLASENIORA. Kod zapewnia promocję do 100% na produkt Uber Dostawa, do kwoty 100 złotych, przy wysyłce paczki do wybranego Domu Pomocy Społecznej w jednym z miast, w których działa ta usługa. Kod jest ważny do 1 grudnia 2025 r., w godzinach 7:00–20:00, zgodnie z godzinami przyjmowania przesyłek przez daną placówkę.

Z perspektywy użytkownika smartfona cały proces jest prosty. Najpierw na stronie Fundacji wybierasz list seniora, rejestrujesz się i otrzymujesz dane placówki oraz koordynatora. Przygotowujesz paczkę i planujesz jej dostarczenie najpóźniej do 1 grudnia.

Następnie sięgasz po telefon: otwierasz aplikację Uber, wchodzisz w menu → Portfel → Dodaj kod promocyjny i wpisujesz UBERDLASENIORA. Potem wybierasz usługę Uber Dostawa, wskazujesz dokładnie oznaczony adres Domu Pomocy Społecznej i używasz numeru telefonu przypisanego do zakładki Numer dla kuriera w swoim koncie darczyńcy. Przejazd możesz śledzić w czasie rzeczywistym, tak samo jak koordynator po stronie DPS.

Bardzo ważne jest dopasowanie wysyłki do godzin, w których dana placówka przyjmuje paczki, ponieważ to one wyznaczają realne okno czasowe działania kodu. Zniżka dotyczy wyłącznie produktu Uber Dostawa i może zostać wykorzystana na jeden przejazd do wskazanego Domu Pomocy Społecznej przez osobę faktycznie biorącą udział w Akcji Listy.

A jeśli po drodze trafiłby się jakiś świąteczny Grinch, próbujący wykorzystać kod do prywatnych przesyłek, Uber zastrzega sobie prawo do weryfikowania takich nadużyć i odpowiedniej reakcji.

Lokalizacje DPS-ów, biorących udział w akcji, dostępne są na stronie Ubera.

To nie pierwsza charytatywna akcja Ubera

Nowa współpraca z Fundacją nie jest pierwszym przypadkiem, gdy Uber używa swojej platformy do działań charytatywnych. Kilka lat temu firma zaangażowała się w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powstały wtedy specjalne aukcje, w ramach których można było wylicytować rok darmowych przejazdów lub przejazd do ślubu z aplikacją Uber.

W gąszczu korporacji, których oczywistym celem jest zysk, zawsze z zainteresowaniem obserwuje się akcje, które – oprócz promocji – niosą ze sobą pożytek społeczny.