Zaskakująca nowość w Spotify. I to za darmo

Spotify bardzo dynamicznie rozwija swoją ofertę w ostatnim czasie i właśnie Szwedzi ogłosili wdrożenie kolejnej, zaskakującej nowości. Dla użytkowników, którzy nie płacą za subskrypcję, to również ważna informacja, ponieważ będzie ona dostępna za darmo.

Treningi fitness na Spotify

Spotify dziś jest już nie tylko platformą, za pośrednictwem której można strumieniować muzykę, ponieważ są na niej dostępne też teledyski, podcasty i audiobooki. Ponadto Spotify oferuje możliwość zamówienia papierowych książek oraz synchronizację audiobooków i klasycznych książek.

Teraz do oferty szwedzkiego serwisu dołączają… treningi fitness. Do tej pory osoby uprawiające aktywność fizyczną mogły co najwyżej wspomagać się playlistami z utworami, które pomagały im podczas treningu, ale nie stanowiły instruktażu ćwiczeń.

Użytkownicy Spotify zyskali właśnie dostęp do playlist treningowych oraz filmów instruktażowych, w tym od znanych twórców, takich jak Yoga with Kassandra, Caitlin K’eli Yoga, Sweaty Studio, Chloe Ting Home Workouts, Pilates Body by Raven, Abi Mills Wellness czy Sophiereidfit.

Treningi fitness na Spotify są dostępne za darmo, ale jest istotny haczyk

Choć filmy instruktażowe z ćwiczeniami są dostępne dla wszystkich, także dla osób, które nie płacą za subskrypcję Premium, to Spotify informuje, że subskrybenci (na obsługiwanych rynkach) – dzięki nowemu partnerstwu z Peloton – uzyskają również dostęp do stale rosnącego katalogu ponad 1400 zajęć na żądanie bez reklam w ramach swojej subskrypcji. Wśród autorów materiałów wymieniani są Rebecca Kennedy, Ally Love i Rad Lopez.

W swoim komunikacie Szwedzi dają do zrozumienia, że nowa zawartość to odpowiedź na potrzeby użytkowników, ponieważ aż blisko 70% subskrybentów Spotify Premium ćwiczy każdego miesiąca. Nowa sekcja jest dostępna zarówno na smartfonach, jak i komputerach oraz telewizorach – wystarczy wpisać w wyszukiwarkę fitness, aby przejść do sekcji fitness.

Znajdziecie tam również kafelki z różnymi rodzajami treningów – zarówno do wykonania w domu, jak i na zewnątrz, dzięki czemu szybciej namierzycie te, które chcielibyście wykonać.

źródło: Spotify

Aktualnie filmy instruktażowe są dostępne w większości w języku angielskim oraz częściowo w niemieckim i hiszpańskim. Na tę chwilę Szwedzi nie zapowiadają, że pojawią się materiały z trenerami, mówiącymi w innych językach, w tym po polsku.