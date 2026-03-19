Spotify udostępniło Polakom nową funkcję. Czekaliśmy na to aż 3 lata

Spotify kazało czekać Polakom trzy lata, aby wdrożyć tę funkcję. Nareszcie się doczekaliśmy, ale są dwa haczyki. Nowości przygotowano jeszcze na smartwatche z WearOS i na komputery z Windowsem.

Funkcja DJ-a w Spotify nareszcie działa w Polsce

Od światowej premiery funkcji DJ w Spotify minęły aż 3 lata, a w Polsce nadal nie mogliśmy z niej korzystać. Sytuacja wreszcie się zmienia, bo gigant streamingu ogłosił, że spersonalizowany przewodnik muzyczny – oparty na sztucznej inteligencji – jest wreszcie dostępny w Polsce.

Funkcja DJ nieco przypomina spersonalizowane radio. W praktyce pozwala na odtwarzanie dobranych do preferencji użytkownika piosenek, które połączone są z komentarzami na temat artystów lub odtwarzanych utworów. Dzięki nim użytkownik ma możliwość poznawania nowej muzyki dopasowanej do jego gustu oraz usłyszenia ciekawych informacji. Ponadto użytkownicy DJ-a mogą poprosić sztuczną inteligencję o opracowanie playlisty dostosowanej do aktualnych odczuć, nastroju czy konkretnych preferencji. Wystarczy wpisać lub powiedzieć na co masz ochotę, a AI dobierze właściwe gatunki i utwory.

DJ w aplikacji Spotify (źródło: Spotify)

Warto przypomnieć, że w styczniu 2026 roku Spotify pochwaliło się ulepszeniem DJ-a. Subskrybenci otrzymali m.in. możliwość personalizowania sesji muzycznej za pomocą prośby głosowej i tekstowej.

Aby skorzystać z nowej funkcji należy otworzyć aplikację Spotify i przejść do wyszukiwarki (stuknąć w ikonę lupki w dolnym menu z podpisem Wyszukaj). Następnie konieczne jest wpisanie w okno DJ (granatowo-zieloną ikoną). Jest jednak kilka haczyków. Po pierwsze, DJ w Spotify jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów Premium. Po drugie, treści nie są generowane w języku polskim – DJ „rozmawia” tylko w języku angielskim i hiszpańskim.

DJ w aplikacji Spotify (źródło: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Nowości w Spotify na smartwatchach z WearOS

To nie koniec nowości. Spotify pracuje nad rozszerzeniem funkcjonalności aplikacji dostępnej na WearOS. Odświeżenie obejmie zmiany wizualne oraz ulepszoną nawigację. Jak wynika z informacji przekazanych przez Android Authority, użytkownicy będą mogli przesuwać palcem w dół po ekranie startowym, aby otworzyć widok z dużą okładką albumu muzycznego.

Ponadto po jednokrotnym dotknięciu ekranu możliwe będzie uruchomienie lub wstrzymanie odtwarzania, natomiast dwukrotne stuknięcie spowoduje włączenie kolejnej piosenki. Z poziomu ekranu startowego można będzie natomiast przejść (po przesunięciu palcem w górę) do zakładek, takich jak Strona główna, Wyszukiwanie, Twoja biblioteka i Pobrane. Nowości mają zadebiutować w najbliższych dniach.

Tryb ekskluzywny Spotify debiutuje w aplikacji komputerowej na Windowsa

Z kolei subskrybenci Spotify Premium, korzystający z aplikacji na komputerach z Windowsem, zyskują dostęp do trybu ekskluzywnego (wersja beta). Jak deklaruje firma, tryb ten pozwala na odtwarzanie plików Bit Perfect z własnego urządzenia audio i doskonale łączy się z włączonym trybem Lossless. Warto przypomnieć, że bezstratna jakość dźwięku zadebiutowała w Spotify Premium w Polsce w październiku 2025 roku.

Aby włączyć nowy tryb należy podłączyć urządzenie audio do komputera, a następnie uruchomić aplikację Spotify i przejść do sekcji Ustawienia. Na liście należy odnaleźć opcję Odtwarzanie i w obszarze Wyjście wybrać urządzenie audio (w rozwijanym menu). Ostatnim krokiem jest już włączenie Trybu Ekskluzywnego.

Spotify zapowiada, że z czasem nowy tryb zostanie też wdrożony w aplikacji na Maca.