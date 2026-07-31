Odnowiony smartfon w dwóch wersjach. Orange daje zaskakujący wybór

Odnowione smartfony cieszą się dużą popularnością w Polsce. Oferuje je również Orange, który zdecydował się na wdrożenie niecodziennej nowości. Klienci dostaną zaskakujący wybór.

Klienci mogą kupić teraz w Orange odnowiony smartfon z oryginalną baterią lub jej zamiennikiem

Orange uruchomił sklep z odnowionymi smartfonami w styczniu 2026 roku (pod adresem odnowione.orange.pl). Przedsięwzięcie to (oficjalnie nazywane Orange powered by Twice) jest realizowane wspólnie z firmą Dipli. W ofercie można znaleźć modele marek Apple, Google, Samsung i Xiaomi, a do wyboru są zarówno budżetowe, jak i średniopółkowe oraz topowe (w poprzednich latach) modele.

Po pół roku na platformie zdecydowano się dodać nową funkcję – możliwość wybrania, czy kupowany odnowiony smartfon będzie wyposażony w oryginalną baterię, czy jej zamiennik. W pierwszym przypadku cena jest niższa, natomiast w drugim wyższa.

Na przykład iPhone 15 128 GB w bardzo dobrym stanie wizualnym z oryginalną baterią kosztuje 2011 złotych, a z nową 2527 złotych. Ma to związek z faktem, że standardowo odnowione smartfony mają oryginalne akumulatory z gwarantowaną pojemnością minimum 85%. W przypadku egzemplarzy z zamiennikiem Orange zapewnia, że musi on pochodzić od renomowanego producenta oraz zapewniać stabilną pojemność, długoterminową niezawodność i wydajność zgodną z oczekiwaniami wobec smartfona premium.

Ponadto zamienniki muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i transportu, w tym legitymować się certyfikatem UN38.3 oraz oznaczeniem CE (tam, gdzie ma to zastosowanie). Będą one również objęte 24-miesięczną gwarancją, podobnie jak całe urządzenie, obejmującą wady techniczne, takie jak nieprawidłowe ładowanie czy nagłą utratę pojemności.

Oferta odnowionych smartfonów w Orange z nową, nieoryginalną baterią będzie początkowo ograniczona

Operator informuje, że początkowo możliwość wyboru urządzenia z oryginalną baterią lub jej zamiennikiem będzie dostępna głównie w przypadku iPhone’ów, jednak planowane jest rozszerzenie dostępności takiej opcji.

Gwoli formalności wypada jeszcze wspomnieć, że odnowione smartfony, kupione w sklepie Orange, są dostarczane do klientów bez opłat i można je zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.