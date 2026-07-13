Jedna z moich ulubionych funkcji Spotify stała się jeszcze lepsza

Spotify rozwija jedną ze świetnych funkcji. Użytkownicy mogą teraz jeszcze łatwiej poznawać nowych artystów i piosenki. Ulepszona opcja jest już dostępna.

Spotify odświeża Radar premier – użytkownicy mają teraz więcej funkcji personalizacji

Spotify nie jest wyłącznie platformą do odtwarzania muzyki, którą znasz na pamięć. Serwis odgrywa też ważną rolę w poznawaniu nowych piosenek i kolejnych artystów tworzących treści dopasowane do Twojego gustu muzycznego. Jedną z metod na odkrywanie treści są specjalne listy aktualizowane raz w tygodniu, takie jak Radar premier (Release Radar), New Music Friday, Fresh Finds czy Odkryj w tym tygodniu (Discover Weekly).

Spotify pochwaliło się szeregiem ulepszeń w Radarze premier. Jak podkreślono w komunikacie – lista ta pozwala na dotarcie do prawie 9 milionów słuchaczy tygodniowo i stała się globalnym miejscem odkrywania nowej muzyki. Dzięki nowym funkcjom kontroli użytkownicy mogą zawężać wygenerowany dla nich Radar premier i dostosować go do swoich potrzeb.

Nowe przyciski w Radarze premier znajdziecie od razu nad listą odtwarzania. Użytkownicy mogą wybierać spośród opcji, takich jak Odkrywaj nowych wykonawców, Wybór redakcji, Pop oraz innych gatunków muzycznych. Co ważne, opcje te są już dostępne – zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji przeglądarkowej na komputerach.

screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Ponadto Spotify twierdzi, że ulepszony Radar premier zaprezentuje teraz jeszcze bardziej dopasowane i lepiej spersonalizowane rekomendacje. Serwis odświeża także wygląd playlisty, w tym modyfikuje okładkę i nagłówek.

Spotify pomaga odkrywać nową muzykę i wybić się debiutującym artystom

Platforma przypomina też, że listy Fresh Finds od ponad dekady pomagają wybić się nowym artystom. Za tworzeniem tych specjalnych playlist stoi szereg redaktorów Spotify, którzy pomagają odkrywać użytkownikom nowe postaci muzycznego świata.

Serwis podkreśla, że lista, taka jak Odkryj w tym tygodniu, zrewolucjonizowała sposób, w jaki ludzie znajdują nową muzykę. Funkcja ma ponad 10 lat, a za jej pośrednictwem słuchacze odtworzyli już ponad 100 miliardów utworów. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku serwis Spotify zaktualizował tę funkcję umożliwiając użytkownikom wybór jednego z pięciu gatunków, dobieranych na podstawie historii odtwarzanych treści.

Wspomnę też, że w czerwcu 2026 roku Spotify wzbogaciło playlistę New Music Friday o rekomendacje wideo wybranych redaktorów serwisu. Opcja ta póki co jest jednak dostępna wyłącznie dla użytkowników z USA.