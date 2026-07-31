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iPhone 17 Pro, iPhone Air i iPhone 17 (źródło: Apple)
Smartfony

iPhone’y sprzedają się tak dobrze, że Apple nie wyrabia

Grzegorz Dąbek·
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Sprzęt
Smartfony
iPhone’y sprzedają się tak dobrze, że Apple nie wyrabia

Apple ma za sobą kolejny, bardzo udany kwartał. Firma ponownie zdołała pobić wcześniejszy rekord, jednak ma problem z inną kwestią – zaspokojeniem popytu na iPhone’y i inne urządzenia. Te sprzedają się bowiem znacznie powyżej oczekiwań.

iPhone’y sprzedają się za dobrze. Apple nie nadąża z produkcją

Apple opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał 2026 roku kalendarzowego (trzeci kwartał fiskalnego roku 2026). Firma osiągnęła, ponownie, rekordowy przychód kwartalny – tym razem w wysokości ponad 109 miliardów dolarów. Największą jego część wygenerowała sprzedaż iPhone’ów – ponad 54 miliardów dolarów.

Co więcej, popyt na smartfony firmy z Cupertino – jak przyznał Tim Cook, jeszcze obecny CEO Apple, podczas omawiania wyników za miniony kwartał – jest „niezwykle duży”. Klienci masowo ruszyli do sklepów jednak nie tylko po iPhone’y, ale też inny sprzęt z nadgryzionym jabłkiem na obudowie – w jego przypadku również odnotowano nadspodziewaną sprzedaż.

Z uwagi na sytuację na rynku pamięci, jest wysoce prawdopodobne, że mogą wystąpić niedobory urządzeń Apple w sklepach w najbliższym czasie, jeżeli popyt utrzyma się na podobnym poziomie. To zła wiadomość zarówno dla klientów, jak i samej firmy, gdyż już 8 lub 9 września zadebiutują nowe iPhone’y, które zwyczajowo zaraz po rozpoczęciu sprzedaży cieszą się największą popularnością.

W związku z tym można spodziewać się, że terminy dostaw szybko się wydłużą, a przynajmniej iPhone’ów 18 Pro i 18 Pro Max, ponieważ mówi się, że pierwszy składany smartfon Apple – iPhone Ultra – może trafić do sprzedaży później (podobnie jak iPhone X w 2017 roku).

Apple planuje dodać do oferty nowy plan iCloud+

Podczas omawiania wyników finansowych za ostatni kwartał Tim Cook dał również do zrozumienia, że Apple może dodać do swojej oferty nowy plan iCloud+ dla użytkowników, chcących korzystać bardziej intensywnie z rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.

I chociaż jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o jego cenie, to nie byłby on nowością. Google bowiem już od dłuższego czasu oferuje plany AI od Google Plus, AI od Google Pro i AI od Google Ultra.

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