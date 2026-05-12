Nie czekaj na Spotify Wrapped. Nowe, wyjątkowe podsumowanie już jest

Spotify kończy 20 lat. Z tej okazji serwis streamingowy przygotował dla słuchaczy wyjątkowe podsumowanie, które pozwala poczuć prawdziwą nostalgię.

Spotify 20: Your Party of the Year(s)

Spotify Wrapped 2025 już za nami, a w tym roku w okolicach grudnia należy oczekiwać Spotify Wrapped 2026. Muzyczne podsumowanie, które obejmuje ostatni rok korzystania z platformy, zawsze jest wyczekiwane przez niemałe grono użytkowników. W związku z tym, nowe rozwiązanie powinno też spotkać się z naprawdę pozytywnym odbiorem – Spotify 20: Your Party of the Year(s) to podsumowanie pozwalające sięgnąć znacznie głębiej.

Szwedzi opisują Spotify 20: Your Party of the Year(s) jako nowe, dostępne wyłącznie na urządzeniach mobilnych doświadczenie, które w zabawy i nostalgiczny sposób pozwala spojrzeć na historię słuchanej muzyki.

Z podsumowania można bowiem dowiedzieć się:

  • jak wyglądał pierwszy dzień na Spotify,
  • ile unikalnych piosenek wysłuchaliśmy od samego początku korzystania z platformy,
  • jak nazywa się pierwszy odtworzony utwór,
  • kto był najczęściej słuchanym artystą.
Do tego dochodzi playlista składająca się z aż 120 najlepszych utworów wszech czasów, czyli zbiór najchętniej słuchanej muzyki przez użytkownika. Można ją zapisać w bibliotece i wracać w dowolnym momencie, aby poczuć prawdziwy zastrzyk nostalgii.

Oczywiście każde podsumowanie, podobnie jak w przypadku Spotify Wrapped, można udostępnić w mediach społecznościowych lub po prostu przesłać wybranym znajomym.

Gdzie znaleźć Spotify 20: Your Party of the Year(s)?

Po pierwsze, można uruchomić aplikację Spotify i wyszukać frazę „Spotify 20”. Po drugie, wystarczy na urządzeniach mobilnych przejść na stronę spotify.com/20.

Spotify przygotowało również zestaw globalnych playlist, które upamiętniają przełomowe epoki, ruchy i zmiany kulturowe ostatnich dwóch dekad. Playlisty dostępne są na platformie pod tym linkiem.

Warto jeszcze dodać, że usługa i towarzyszące jej aplikacje w ostatnim czasie zyskały kilka ciekawych nowości. Użytkownicy aplikacji Spotify otrzymali dostęp do treningów fitness, ogłoszono wdrożenie osobistych podcastów na Spotify, a także Spotify postanowiło ułatwić unikanie muzyki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję.

