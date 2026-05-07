Intrygujący ruch Spotify. Takich treści jeszcze nie było

Osobiste podcasty w Spotify

Szwedzki serwis streamingowy od dawna nie jest już miejscem, w którym znajdziemy tylko muzykę. Na platformie nie brakuje podcastów czy audiobooków. Teraz firma zdecydowała się wprowadzić nowy pomysł, czyli podcasty osobiste. Można nawet stwierdzić, że funkcja przypomina prywatne radio z treściami, które stworzone są specjalnie pod konkretnego słuchacza.

Użytkownicy agentów AI, takich jak OpenClaw, Claude Code lub OpenAI Code, mogą bowiem na komputerze dodać nowe narzędzie Save to Spotify, aby następnie za pomocą mniej lub bardziej skomplikowanego prompta wygenerować odcinek podcastu. Warto zaznaczyć, że odcinek zostanie umieszczony w bibliotece Spotify i będzie dostępny na różnych urządzeniach.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby generować codzienne podsumowania wiadomości, streszczenia notatek ze studiów czy nawet opowiadanie kryminalne o konkretnych cechach, a następnie zabrać taki odcinek podcastu ze sobą na spacer. Później, gdy użytkownik wróci już z pieszej wycieczki, może dokończyć słuchanie na tablecie lub komputerze.

Nowość w wersji beta jest już dostępna na stronie Save to Spotify CLI GitHub. Wraz z narzędziem oferowany jest dokładny poradnik. Wypada dodać, że rozwiązanie mogą sprawdzić użytkownicy Spotify Premium oraz osoby korzystające z bezpłatnej wersji.

Spotify wprowadza funkcję głosowania w Polsce

Funkcja – jak podkreśla Spotify – zmienia słuchanie muzyki w bardziej interaktywne doświadczenie. Otóż wybrani artyści mogą od teraz zapraszać swoich fanów do udziału w głosowaniach bezpośrednio w aplikacji.

Pierwszym artystą w Polsce, który postanowił sprawdzić możliwości oferowane przez nową funkcję, jest Mata. W ramach playlisty This Is Mata fani mogą wybrać brakujący element setlisty – utwór, który chcieliby usłyszeć na żywo 15 maja podczas występu na PGE Narodowy. Jak łatwo się domyślić, piosenka z największą liczbą głosów zostanie wykonana na żywo w trakcie wspomnianego koncertu.

Należy jeszcze wiedzieć, że funkcja dostępna jest wyłącznie w mobilnych aplikacjach. Osoby korzystające z bezpłatnego planu mogą oddać jeden głos dziennie, a użytkownicy premium mają do dyspozycji do trzech głosów dziennie. Głosowanie już się rozpoczęło, a zakończy się 10 maja. Wyniki poznamy na żywo podczas koncertu zaplanowanego na 15 maja.