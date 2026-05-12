Narwal wprowadza do Polski 3 nowe odkurzacze. Każdy jest inny

Narwal – jedna z pięciu największych globalnych marek odkurzaczy, która obsługuje ponad 4 miliony użytkowników w 30 krajach – zapowiedział dziś wprowadzenie do Polski trzech kolejnych modeli. To propozycje z trzech różnych bajek.

Odkurzacze Narwal Flow 2, Narwal V50 Cube i Narwal U50 oficjalnie zapowiedziane w Polsce

Odkurzacze Narwal Flow 2, Narwal V50 i Narwal U50 zostały zaprezentowane podczas targów CES 2026 w Las Vegas w styczniu 2026 roku, a dziś oficjalnie zapowiedziano ich dostępność w Polsce.

Nowy robot sprzątający Narwal Flow 2 o sile ssania nawet 31000 Pa wyposażono w podwójną kamerę RGB i boczne światło strukturalne, dzięki czemu ma skutecznie omijać przeszkody. Z kolei Tryb Pet Care 2.0 odpowiada – jak wskazuje jego nazwa – za wykrywanie zwierząt. Ponadto model ten skutecznie rozpoznaje dzieci, więc użytkownik powinien być spokojny, że nie zrobi niczemu i nikomu krzywdy.

Narwal Flow 2 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Narwal Flow 2 nie tylko jednak odkurzy, ale też umyje podłogi gorącą wodą o temperaturze nawet 60℃. Producent informuje, że model ten zapewnia siłę docisku 12N oraz szeroki tor czyszczenia (26,6 cm długości), dzięki czemu usunie również kurz przy ścianach i w narożnikach.

Robot sprzątający Narwal Flow 2 sprzedawany będzie wraz ze stacją czyszczącą, która automatycznie opróżni zbiornik na kurz (worek ma wystarczyć na 120 dni) i uzupełni detergent oraz umyje mop gorącą wodą o temperaturze nawet 100℃, a następnie wysuszy go gorącym powietrzem o temperaturze 100℃.

Stacja bazowa naładuje też robot sprzątający Narwal Flow 2, który wyposażono w akumulator o pojemności 7000 mAh. I to na dodatek szybciej – za sprawą wsparcia dla szybkiego ładowania.

Narwal Flow 2 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Narwal V50 Cube to z kolei odkurzacz ręczny, jednak również ze stacją bazową, do której można opróżnić zbiornik na kurz (według producenta worek wystarczy na 100 dni). Urządzenie waży 1,4 kg i jest wyposażone w akumulator, zapewniający do 180 minut pracy.

Jego niewątpliwymi zaletami są też teleskopowa rura i system zapobiegający plątaniu włosów, a także podświetlenie uwidaczniające kurz na podłodze i filtracja H13 HEPA z technologią sterylizacji UV.

Narwal V50 Cube (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Trzecim z zaanonsowanych dziś w Polsce modeli jest Narwal U50, czyli odkurzacz do usuwania roztoczy, oferujący siłę ssącą do 15000 Paskali i moc 450 W oraz sterylizację UVC. Producent deklaruje, że dzięki temu usuwa roztocza, alergeny i sierść zwierząt z głębi tkanin i redukuje do nawet ponad 99,99% bakterii.

Narwal U50 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Przy okazji warto przypomnieć, że na Tabletowo.pl znajduje się już recenzja odkurzacza do roztoczy Jimmy BX7 Pro Max, czyli podobnego sprzętu. Jak widać, popyt na takie urządzenia jest, skoro na rynku debiutują kolejne modele.

Polska cena Narwal Flow 2 jest już znana. Producent zapowiedział kuszącą promocję

Robot sprzątający ze stacją czyszczącą Narwal Flow 2 będzie dostępny w Polsce w dwóch wersjach:

ze standardową stacją bazową za 5099 złotych

oraz z kompaktową stacją czyszczącą za 5799 złotych.

Od jutra, tj. 13 maja 2026 roku, do 31 maja 2026 roku włącznie oba modele kupicie jednak w sieci Media Expert w niższych cenach:

Narwal Flow 2 za 4099 złotych,

Narwal Flow 2 Compact dock za 4799 złotych.

Narwal Flow 2 – cena w Polsce i oferta premierowa (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Z kolei odkurzacz do roztoczy Narwal U50 trafi do sprzedaży w Polsce w czerwcu 2026 roku, a odkurzacz ręczny Narwal V50 Cube będzie dostępny w polskich sklepach od sierpnia 2026 roku.