Masz dość muzyki AI? Spotify pomoże Ci ją omijać

Oznaczenie artysty zweryfikowanego przez Spotify (źródło: Spotify)
Muzyka stanowi ważną część mojego życia. Zdarza się, że słucham jej po prostu dla rozrywki, ale czasem szukam w niej duszy. W tym drugim przypadku zupełnie nie interesują mnie utwory wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji (w pierwszym zresztą też), a tych – niestety – w serwisach streamingowych jest coraz więcej – niedawno ujawniono, że obecnie aż 44% piosenek lądujących w usłudze Deezer to właśnie dzieła AI. Równocześnie jakość generatorów poszła tak mocno do przodu, że nieraz trudno w pierwszej chwili odróżnić twory sztucznej inteligencji od autentycznych.

Deezer już jakiś czas temu wyszedł temu naprzeciw – stosownie oznacza utwory wygenerowane przez AI, demonetyzuje je i usuwa z rekomendacji. Teraz do ofensywy przechodzi również Spotify, wychodząc z założenia, że dzisiaj zaufanie jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Spotify zweryfikuje twórców. Nie dasz się już nabrać na AI

Twórcy, których człowieczeństwo (przynajmniej w znaczeniu gatunkowym) zostało potwierdzone, będą otrzymywać odznakę Zweryfikowano przez Spotify (Verified by Spotify). Taka plakietka oznacza, że dany artysta – i jego dyskografia – nie jest tworem sztucznej inteligencji. Aby to ustalić algorytmy serwisu będą szukać informacji na jego temat (między innymi o koncertach) i przyglądać się aktywności w mediach społecznościowych. Większą szansę na szybką weryfikację mają ponadto artyści wykazujący się stałym zaangażowaniem słuchaczy w usłudze.

Oznaczenie to – z jasnozieloną ikonką – będzie widoczne na profilach artystów, jak i w bibliotece czy też wynikach wyszukiwania. Podobno już teraz udało się zweryfikować setki tysięcy twórców, a efekty będą zauważalne w nadchodzących tygodniach.

Oznaczenie artysty zweryfikowanego przez Spotify (źródło: Spotify)

Spotify przedstawi również więcej informacji o artystach

Wraz z odznaką w serwisie Spotify pojawi się nowa sekcja na profilach artystów (zarówno tych zweryfikowanych, jak i nie). Znajdą się tam kluczowe informacje uzupełniające standardową notkę biograficzną o kamienie milowe w karierze, aktywność wydawniczą czy historię koncertową. Będzie to krótkie podsumowanie najważniejszych szczegółów, pozwalające lepiej zorientować się na temat tego, z kim mamy do czynienia.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

