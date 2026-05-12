ChatGPT pomoże zrobić zakupy na Allegro. „To prawdziwy game-changer”

Allegro, jako jedna z pierwszych polskich firm, udostępniło własną aplikację na ChatGPT. Jak twierdzi, to prawdziwy game-changer. Dzięki temu masz szybciej znaleźć to, czego szukasz i sfinalizować zakup.

Allegro udostępniło swoją aplikację na ChatGPT

Allegro już w grudniu 2025 roku udostępniło – w wersji testowej – narzędzie o nazwie Allegro GPT, z którego można było korzystać za pośrednictwem ChatGPT. Początkowo działało ono nie do końca zgodnie z zapowiedziami, ale teraz zastępuje je pełnoprawna aplikacja Allegro na ChatGPT.

Aby z niej skorzystać, należy uruchomić chatbota OpenAI i kliknąć Więcej, a następnie Aplikacje (z listy, która się rozwinie) i w wyszukiwarce na górze (po prawej stronie) wpisać Allegro. Później trzeba jeszcze kliknąć wyświetlony kafelek i patylkę z napisem Połącz oraz zalogować się przez Allegro, aby połączyć konto.

Aplikacja Allegro na ChatGPT (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Teraz wystarczy kliknąć Rozpocznij czat i napisać, jaki produkt ChatGPT powinien znaleźć na Allegro. Według założeń wyniki mają być prezentowane w formie kart, zawierających najważniejsze informacje, w tym cenę, zdjęcie i ocenę.

Przy każdym ma również znajdować się przycisk z napisem Kup na Allegro, po kliknięciu którego użytkownik zostanie przeniesiony do opcji wyboru metody płatności i dostawy. Aplikacja Allegro na ChatGPT ma też ułatwić skompletowanie koszyka składającego się z kilku produktów.

Chyba mam pecha, ale u mnie znowu nie działa (tak jak trzeba)

Kiedy Allegro udostępniło Allegro GPT Beta, od razu przetestowałem to rozwiązanie, jednak nie działało ono zgodnie z deklaracjami, ponieważ nieustannie wyskakiwała informacja o błędzie podczas rozmawiania z domeną connector, a gdy w końcu wyświetliły się jakieś wyniki, nie odpowiadały one poleceniu.

Nowa aplikacja Allegro na ChatGPT również zawodzi. Po wpisaniu polecenia Znajdź tani smartfon, do 1000 złotych, z dużą ilością RAM i pamięci wbudowanej oraz akumulatorem o dużej pojemności i aparatem co najmniej 50 Mpix wyświetliła się tylko Motorola Moto G55 8/256 GB za 769 złotych, choć oczekiwałem co najmniej kilku propozycji.

Dodałem więc do tego samego polecenia Zaproponuj co najmniej 3 modele i najpierw wyskoczyła informacja, że Nie znaleziono ofert, a następnie dwukrotnie znów ta sama Motorola i w końcu wiadomość, zawierająca cztery modele, ale w formie listy, a nie zapowiadanych kafli, a tym samym bez możliwości przejścia do ofert na Allegro.

Postanowiłem jednak spróbować jeszcze raz i wpisałem szukam iphone’a do 3000 złotych. Tu już faktycznie wyświetliły się kafelki z różnymi modelami. Interfejs nie jest jednak do końca intuicyjny, ponieważ po kliknięciu Przejdź do Allegro następuje przeniesienie do karty produktu.

Szybkie sfinalizowanie zakupu, tj. przejście od razu do formularzu wyboru formy płatności i metody dostawy, jest możliwe po kliknięciu na zdjęcie, cenę czy ocenę. Wówczas rozwija się też lista ze szczegółami specyfikacji produktu. Podejrzewam, że większość osób nie „odkryje” tej opcji, tylko po prostu kliknie Przejdź do Allegro i dokona zakupu jak zawsze.

Zapytałem też ChatGPT z aktywną aplikacją Allegro, czy jest w stanie skompletować cały koszyk. Według niego nie ma takiej możliwości, ponieważ produkty otwierają się w osobnych kartach i trzeba każdy osobno dodać do koszyka (choć można od razu kupić więcej niż jedną sztukę wyświetlonego na kartach produktu).

Deklaracje Allegro nieco zatem rozmijają się z rzeczywistością i pozostaje liczyć, że aplikacja na ChatGPT szybko zaoferuje zapowiadaną funkcjonalność. Na tę chwilę, przynajmniej mnie, to rozwiązanie nie przekonuje, ponieważ nieraz zdarzyło się też, że chatbot wyświetlił wyłącznie propozycje w formie listy – bez chociażby linków do konkretnych ofert ani tym bardziej kart z ceną, zdjęciem i oceną.