Nowy czytnik z ekranem 7 cali. Lekki nie tylko z nazwy

PocketBook Era Lite to najnowszy czytnik e-booków w formacie 7 cali. Jego mocnymi stronami wydają się: lekkość, przyjazne dla oczu doświetlenie i szeroka kompatybilność.

Co oferuje czytnik PocketBook Era Lite i czym różni się od poprzednika?

PocketBook Era zadebiutował na rynku wiosną 2022 roku. Już niebawem natomiast do sprzedaży trafi PocketBook Era Lite, bazujący na tych samych fundamentach, ale cechujący się lżejszą konstrukcją i obecnością kilku dodatkowych funkcji przydatnych na co dzień.

Nowy czytnik e-booków waży 204,5 g (a więc o ponad 20 g mniej niż poprzednik). Zachowuje przy tym poręczną konstrukcję o szerokości nieco ponad 134 mm, wysokości 155 mm i grubości 7,8 mm. Minus natomiast jest taki, że poziom wodoodporności zmalał – zamiast klasy IPX8 mamy IPX4.

Do wyświetlania treści (niezmiennie) służy 7-calowy panel E Ink Carta o rozdzielczości 1264×1680 pikseli, co daje zagęszczenie na poziomie 300 PPI. Bazuje jednak na nowszej technologii, dzięki czemu powinien zapewniać wyższy kontrast i lepszą reakcję na dotyk. Nie zabrakło też doświetlenia SMARTlight o regulowanej temperaturze barwowej.

Z czego – poza mniejszą odpornością – wynika niższa waga? Przede wszystkim z braku wbudowanych głośników. Nadal jednak można słuchać audiobooków – trzeba po prostu podłączyć słuchawki lub głośniki przez Bluetooth. Interfejs uzupełniają jeszcze: moduł Wi-Fi (2,4 GHz) i port USB typu C.

Za odpowiednią wydajność odpowiada dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 1 GHz sparowany z 1 GB RAM. Na pliki zarezerwowano zaś 16 GB i – wszak to PocketBook – obsługiwane są ich najróżniejsze formaty: od AZW, DJVU, DOCX, EPUB, GB2, MOBI, PDF i TXT, przez JPEG, BMP i PNG, aż po MP3, OGG, M4A i M4B. Istnieje również możliwość skorzystania z usług Empik Go i Legimi.

Specyfikację uzupełnia litowo-polimerowy akumulator o pojemności 1700 mAh. Według zapewnień producenta naładowanie go do pełna wystarczy na +/- miesiąc użytkowania. To całkiem niezły wynik.

Ile kosztuje PocketBook Era Lite?

Początkowo PocketBook Era Lite dostępny będzie tylko w jednej wersji kolorystycznej: Stone Green. Cena wyniesie 889 złotych, a więc niewiele więcej niż trzeba obecnie zapłacić za reprezentujący poprzednią generację model PocketBook Era (w sklepach kosztuje on obecnie około 850 złotych, w dniu debiutu zaś był wyceniany na 959 złotych). Premiera na dniach.