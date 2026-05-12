TikTok bez reklam. Tyle trzeba zapłacić

Platforma TikTok pochwaliła się, że wdraża do serwisu płatną subskrypcję, dzięki której użytkownikowi nie będą wyświetlane reklamy. Na ile wyceniono „spokój” od reklam?

TikTok bez reklam – płatna subskrypcja oficjalnie debiutuje w jednym z krajów Europy

W marcu 2026 roku wspominaliśmy, że na TikToku pojawią się nowe formaty reklam, które miałaby ułatwić twórcom dotarcie do swoich fanów i powiększanie jego grona. Teraz właściciel jednej z najpopularniejszych platform społecznościowych pochwalił się rozpoczęciem wdrażania subskrypcji TikTok Ad-Free, czyli serwisu pozbawionego reklam. Warto wspomnieć, że informacje o testach płatnych subskrypcji na TikToku pojawiały się już ponad 4 lata temu.

Subskrypcja TikTok Ad-Free jest oficjalnie wprowadzana dla kont działających na terenie Wielkiej Brytanii, których właścicielami są osoby powyżej 18. roku życia. Z komunikatu platformy wynika, że możliwość rejestracji subskrypcji będzie udostępniana stopniowo przez najbliższe miesiące. Firma podkreśla, że osoby, które nie zdecydują się na opłatę, będą mogły korzystać z serwisu na obecnych zasadach z wyświetlaniem spersonalizowanych reklam.

TikTok wspomina również, że użytkownik w sekcji Ustawienia aplikacji będzie mógł w dowolnym momencie zaktualizować swoje preferencje dotyczące reklam, a także zrezygnować lub wykupić subskrypcję Ad-Free. Ponadto w tym samym miejscu możliwe będzie też dostosowanie ustawień personalizacji prezentowanych reklam. Jednocześnie przedstawiciele platformy podkreślają, iż bez względu na subskrypcję lub jej brak, podstawowe doświadczenie z TikTokiem się nie zmieni.

Subskrypcja TikTok Ad-Free będzie sukcesywnie wdrażana dla użytkowników (18+) z Wielkiej Brytanii, a jej koszt ustalono na 3,99 funtów miesięcznie (~20 złotych). Póki co nie zdradzono, czy w przyszłości subskrypcja będzie dostępna w innych krajach.

TikTok Ad-Free – cena w Wielkiej Brytanii (źródło: TikTok)

Brak reklam na TikToku może być problemem dla rozwoju małych i średnich firm?

TikTok podkreśla też, że nadal wspomaga małe i średnie firmy brytyjskie, pomimo wprowadzenia płatnej opcji bez reklam. Jak wspomina przedsiębiorstwo, inwestycje w reklamy na TikToku pomagają brytyjskim małym i średnim przedsiębiorstwom generować setki milionów funtów przychodów, docierając do właściwych odbiorców we właściwym czasie.

Szacuje się, iż w 2022 roku tego rodzaju firmy osiągnęły przychód na poziomie 1,2 miliarda funtów (~5,9 miliarda złotych) dzięki inwestycji w reklamy na TikToku. Ponadto wspomniano, że działalność małych i średnich przedsiębiorstw na TikToku w Wielkiej Brytanii przyczyniło się do wzrostu PKB i pozwoliło na utworzenie 32 tysięcy miejsc pracy.

Według przedstawicieli platformy, pomimo wprowadzenia subskrypcji wolnej od reklam, serwis nadal będzie pomagał docierać do odbiorców. Jak twierdzi dyrektor zarządzający TikToka w Wielkiej Brytanii – dzięki subskrypcji możemy nadal wywierać realny wpływ na gospodarkę, a jednocześnie dawać naszej społeczności elastyczność w korzystaniu z TikToka w sposób, który jej odpowiada.