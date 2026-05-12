TikTok
(źródło: Pixabay)
TikTok bez reklam. Tyle trzeba zapłacić

Natalia Kania-Kuc·
Platforma TikTok pochwaliła się, że wdraża do serwisu płatną subskrypcję, dzięki której użytkownikowi nie będą wyświetlane reklamy. Na ile wyceniono „spokój” od reklam?

TikTok bez reklam – płatna subskrypcja oficjalnie debiutuje w jednym z krajów Europy

W marcu 2026 roku wspominaliśmy, że na TikToku pojawią się nowe formaty reklam, które miałaby ułatwić twórcom dotarcie do swoich fanów i powiększanie jego grona. Teraz właściciel jednej z najpopularniejszych platform społecznościowych pochwalił się rozpoczęciem wdrażania subskrypcji TikTok Ad-Free, czyli serwisu pozbawionego reklam. Warto wspomnieć, że informacje o testach płatnych subskrypcji na TikToku pojawiały się już ponad 4 lata temu.

Subskrypcja TikTok Ad-Free jest oficjalnie wprowadzana dla kont działających na terenie Wielkiej Brytanii, których właścicielami są osoby powyżej 18. roku życia. Z komunikatu platformy wynika, że możliwość rejestracji subskrypcji będzie udostępniana stopniowo przez najbliższe miesiące. Firma podkreśla, że osoby, które nie zdecydują się na opłatę, będą mogły korzystać z serwisu na obecnych zasadach z wyświetlaniem spersonalizowanych reklam.

TikTok wspomina również, że użytkownik w sekcji Ustawienia aplikacji będzie mógł w dowolnym momencie zaktualizować swoje preferencje dotyczące reklam, a także zrezygnować lub wykupić subskrypcję Ad-Free. Ponadto w tym samym miejscu możliwe będzie też dostosowanie ustawień personalizacji prezentowanych reklam. Jednocześnie przedstawiciele platformy podkreślają, iż bez względu na subskrypcję lub jej brak, podstawowe doświadczenie z TikTokiem się nie zmieni.

Subskrypcja TikTok Ad-Free będzie sukcesywnie wdrażana dla użytkowników (18+) z Wielkiej Brytanii, a jej koszt ustalono na 3,99 funtów miesięcznie (~20 złotych). Póki co nie zdradzono, czy w przyszłości subskrypcja będzie dostępna w innych krajach.

TikTok Ad-Free cena subskrypcja wielka brytania
TikTok Ad-Free – cena w Wielkiej Brytanii (źródło: TikTok)

Brak reklam na TikToku może być problemem dla rozwoju małych i średnich firm?

TikTok podkreśla też, że nadal wspomaga małe i średnie firmy brytyjskie, pomimo wprowadzenia płatnej opcji bez reklam. Jak wspomina przedsiębiorstwo, inwestycje w reklamy na TikToku pomagają brytyjskim małym i średnim przedsiębiorstwom generować setki milionów funtów przychodów, docierając do właściwych odbiorców we właściwym czasie.

Szacuje się, iż w 2022 roku tego rodzaju firmy osiągnęły przychód na poziomie 1,2 miliarda funtów (~5,9 miliarda złotych) dzięki inwestycji w reklamy na TikToku. Ponadto wspomniano, że działalność małych i średnich przedsiębiorstw na TikToku w Wielkiej Brytanii przyczyniło się do wzrostu PKB i pozwoliło na utworzenie 32 tysięcy miejsc pracy.

Według przedstawicieli platformy, pomimo wprowadzenia subskrypcji wolnej od reklam, serwis nadal będzie pomagał docierać do odbiorców. Jak twierdzi dyrektor zarządzający TikToka w Wielkiej Brytanii – dzięki subskrypcji możemy nadal wywierać realny wpływ na gospodarkę, a jednocześnie dawać naszej społeczności elastyczność w korzystaniu z TikToka w sposób, który jej odpowiada.

