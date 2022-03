Tablet od „pogromców flagowców” w produkcji. Wyciekła specyfikacja

OnePlus od kilku lat poszerza portfolio oferowanych produktów. Po bardziej przystępnych cenowo smartfonach, smartwatchach i słuchawkach bezprzewodowych wciąż nie doczekaliśmy się tabletu od chińskiej marki. To się jednak już wkrótce zmieni.

Reklama

Specyfikacja tabletu OnePlus Pad ujawniona jeszcze przed oficjalną premierą

Za dostarczenie przedpremierowych informacji odpowiada użytkownik Twittera o pseudonimie Shadow_Leak. Według przekazywanych przez niego danych, sercem urządzenia ma być układ mobilny Qualcomm Snapdragon 865, połączony z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Większą część panelu przedniego zajmie zaś 12,4 calowy ekran o rozdzielczości Full HD+, wykonany w technologii OLED.

Źródło: TechDroider

Z tyłu urządzenia znaleźć się ma miejsce na dwa aparaty – o rozdzielczościach 13 Mpix i 5 Mpix, aczkolwiek nie wiadomo, co robiłby ten ostatni. Na przód podobno trafi zaś matryca 8 Mpix, natomiast czytnik linii papilarnych ulokuje się na jednej z bocznych ramek urządzenia. Ponadto specyfikacja OnePlus Pada obejmować ma też złącze minijack 3,5 mm, moduł Bluetooth w standardzie 5.1 oraz akumulator o pojemności 10900 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 45 W. Całość będzie fabrycznie pracować pod kontrolą systemu Android 12.

Choć wszystko brzmi w miarę wiarygodnie, dziwi mnie zastosowanie w tym tablecie dwuletniego procesora. Z drugiej strony, może to być sposób na ograniczenie kosztów i obejście problemu z dostępem do komponentów. Sprzęt ma kosztować w Chinach od 2999 juanów (równowartość ~2000 złotych), co na tle konkurencji wydaje się nienajgorszą ceną – wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 860, 11-calowy Xiaomi Pad 5 z mniejszą baterią kosztował od 1999 juanów.

Według innego użytkownika Twittera, Mukul Sharmy, OnePlus Pad trafił już do produkcji w kilku fabrykach w Europie i Azji, więc jego oficjalny debiut z pewnością zbliża się wielkimi krokami. Najbardziej odpowiednia do tego wydawałaby się premiera innego urządzenia firmy…

OnePlus 10 Pro zadebiutuje na rynku globalnym jeszcze w tym miesiącu

Już za tydzień, o godzinie 15:00 czasu polskiego, rozpocznie się wydarzenie, podczas którego OnePlus 10 Pro oficjalnie opuści Chiny i zadebiutuje na rynku globalnym, w tym również w Polsce. Co ciekawe, firma na oficjalnej grafice nawiązuje do przedpremierowego udostępnienia specyfikacji nowego flagowca za pomocą hasła „Specyfikacja jest znana, czego jeszcze można oczekiwać?”.

Połączenie premiery OnePlus 10 Pro z zapowiedzią OnePlus Pada jest raczej mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Wszystkiego dowiemy się już w następny czwartek.