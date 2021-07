Kolejnym produktem marki OnePlus nie będzie smartfon

Strategia marki OnePlus zmienia się na naszych oczach. W niczym nie przypomina ona tej, której trzymano się przez lata. To jednak nie koniec niespodzianek, jakie ma dla klientów. Okazuje się, że wkrótce jej oferta wzbogaci się o produkt, którego prawdopodobnie mało kto się spodziewał.

Początkowo OnePlus był producentem „zabójców flagowców”. Później przestał używać tego określenia, ale wciąż skupiał się wyłącznie na smartfonach z najwyższej półki. Od niedawna jego oferta jest jednak znacznie bogatsza, bowiem można w niej znaleźć również średniopółkowe, a nawet i budżetowe urządzenia, a także opaskę sportową i smartwatch.

Nie każdemu podoba się kierunek, w którym poszła marka. Ograniczona oferta miała swoje zalety, lecz – jak już zostało wspomniane – to przeszłość, która prawdopodobnie nigdy już nie wróci. Niewykluczone, że szybkie rozszerzenie portfolio wynika z faktu, że producent chce wypełnić choć część luki, jaką pozostawił za sobą Huawei.

Kolejnym produktem marki nie będzie smartfon

Okazuje się, że portfolio marki wkrótce rozszerzy się o produkt, którego prawdopodobnie nikt się nie spodziewał. W bazie EUIPO (Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) odnaleziono informację o przyznaniu praw do znaku towarowego OnePlus Pad, który został przypisany do kategorii, obejmującej m.in. tablety.

Nazwa zastrzeżonego znaku towarowego jest na tyle sugestywna, że raczej mało prawdopodobne, aby OnePlus Pad okazał się innym produktem niż właśnie tablet. Fani marki mogą zatem już zacierać ręce i przygotowywać swoje pieniądze na ten sprzęt. A przynajmniej hipotetycznie, ponieważ na tę chwilę nie wiemy o nim nic. Na razie nie ma żadnych informacji, czy będzie to propozycja high-endowa, mająca rywalizować z iPadem Pro, czy bardziej przystępna cenowo, podobnie jak iPad.

Przy okazji warto wspomnieć, że nie będzie to jedyny tablet marki, wchodzącej w skład BBK Electronics. Podobne produkty przygotowują również dwie inne – Vivo i realme. Co ciekawe, one także zdecydowały się na dopisek „Pad” (tj. Vivo Pad i realme Pad), więc albo po prostu chcą utrzymać podobny schemat nazewnictwa, albo będzie to identyczny sprzęt, dostępny w ofercie trzech marek.