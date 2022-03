Samsung Galaxy M53 już za kilka dni. Dostanie świetny ekran, ale ładowarki już nie

Samsung zapowiedział, że za kilka dni zaprezentuje światu nowy smartfon. Będzie to Galaxy M53, o którym już sporo wiemy.

Samsung Galaxy A53 tuż za rogiem

Samsung oficjalnie mógł podzielić się tylko informacją o dacie premiery nowego urządzenia. Wiemy więc na pewno, że smartfon zostanie zaprezentowany 27 marca w Wietnamie. Inne dane nie pochodzą już bezpośrednio producenta, ale możemy im wierzyć. Do tej pory specyfikacja telefonu przestała być już tajemnicą.

Galaxy A53 będzie działać dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 900. Zadebiutuje przynajmniej jeden wariant pamięciowy. Najciekawszym elementem specyfikacji może się okazać ładny ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Jak donoszą źródła, wyświetlany obraz będzie odświeżał się w 120 Hz.

Informacje o zastosowanych aparatach także napawają optymizmem. Główny sensor ma dysponować 108 Mpix, co brzmi naprawdę nieźle. Kolejne trzy matryce to: 8 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątnym), 2 Mpix (do zdjęć makro) i 2 Mpix (w roli sensora głębi kadru). Frontowa kamera zyska matrycę 32 Mpix.

Bateria urządzenia to chyba już klasyczne 5000 mAh z możliwością szybkiego ładowania 25 W. I tu istotna rzecz: w zestawie nie znajdziemy ładowarki, a jedynie przewód USB-C. Mówi się, że Galaxy M53 będzie miał już na start zainstalowanego Androida 12 z najnowszą wersją nakładki Samsunga – One UI 4.1.

Oprócz wyżej wymienionego modelu, w tym samym terminie możemy zostać zapoznani z Galaxy M33 w wersji z modemem 5G. Wszystkiego, włącznie z cenami, powinniśmy się dowiedzieć w ciągu kilku dni.