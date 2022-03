Chronologiczny feed wrócił na Instagrama. Jak z niego skorzystać?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Instagram udostępnił chronologiczny feed wszystkim użytkownikom. Nie zastąpił on jednak domyślnej metody wyświetlania postów – sortowanie od najnowszych należy włączyć ręcznie. Jak to zrobić?

Jak włączyć chronologiczny układ treści na Instagramie?

Po kilku latach wyświetlania postów według widzimisię algorytmu, użytkownikom nareszcie została przywrócona możliwość przeglądania postów na stronie głównej w porządku chronologicznym. Meta nie zamierza jednak porzucić dotychczasowej metody, a opcja przeglądania postów według ich daty dodania, póki co, pozostanie jedynie dodatkowa.

By skorzystać z najnowszej funkcji na Instagramie, wystarczy uruchomić aplikację i rozwinąć listę z ustawieniami strony głównej. W zależności od tego, który wariant nowej funkcji został Wam udostępniony, wygląd tej listy może się nieznacznie różnić, lecz funkcjonalność pozostaje taka sama.

Nowa lista feedów w jednej wersji została ukryta pod logo Instagrama, zaś w drugiej pod napisem „Strona główna”. Oba menu można znaleźć w lewym górnym rogu aplikacji. Po kliknięciu w to miejsce naszym oczom ukażą się dwie nowe opcje – Obserwowani oraz Ulubione. Wystarczy kliknąć w pierwszą z nich, aby przejść do chronologicznego układu postów.

Co więcej, w feedzie Obserwowani nie ujrzymy postów pochodzących od kont, których nie śledzimy, a na chwilę obecną nie pojawiają się tam również reklamy. Możemy się jednak spodziewać, że również w chronologicznym feedzie wkrótce pojawią się treści sponsorowane.

Wyświetlanie treści wyłącznie z wybranych kont

Kolejną z nowości jest możliwość wyświetlania postów pochodzących wyłącznie z kilku zdefiniowanych przez nas kont. Służy do tego trzeci feed, czyli Ulubione, w którym możemy wybrać kilku użytkowników, których treści najbardziej cenimy, by mieć szybki podgląd najnowszych postów z wybranych kont.

By to zrobić, należy najpierw zdefiniować listę Ulubionych. W jednej wersji listy feedów znalazł się dedykowany przycisk do tej opcji, lecz użytkownicy tej drugiej nie mają powodów do obaw. Odpowiedni przycisk można znaleźć również na liście opcji w naszym profilu lub w samym feedzie Ulubione.

Po wybraniu kont, których treści chcemy oglądać w dedykowanym strumieniu wiadomości, możemy już z niego korzystać. Oczywiście listę preferowanych przez nas kont możemy zmienić w dowolnym momencie. Inni użytkownicy nie zostaną poinformowani, że zostali do niej dodani lub z niej usunięci. Lista ulubionych profili jest widoczna tylko i wyłącznie dla nas.

W widoku Ulubione aktualnie również nie uświadczymy reklam, lecz podobnie jak w Obserwowanych, może się to wkrótce zmienić.