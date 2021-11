Redmi 10 2022 zdradza pierwsze szczegóły na swój temat. Czym będzie się różnił od Redmi 10?

Xiaomi znów to zrobi – „odgrzeje” kolejny model, jednak w tym przypadku mowa jest o Redmi 10, który dopiero niedawno trafił na rynek. Czym Redmi 10 2022 będzie się różnił od swojego pierwowzoru?

Specyfikacja Redmi 10 2022

Redmi 10 2022 uzyskał już wiele certyfikatów (SDPPI, TKDN, EEC, TUV i IMDA), co oznacza, że jego premiera jest bardzo blisko. Nie zdziwilibyśmy się, gdyby został zaanonsowany jeszcze w tym roku, aczkolwiek mimo wszystko jest dla nas zaskoczeniem, że Xiaomi „odświeży” smartfon, który zadebiutował na rynku niewiele ponad trzy miesiące temu!

Redmi 10 2022 (źródło: @kacskrz)

To co prawda nie pierwszy tego przypadek, bo w ofercie Xiaomi znajdziemy już m.in. Redmi Note 8 2021, ale Redmi 10 został oficjalnie zaprezentowany 18 sierpnia 2021 roku i wydawałoby się, że to zdecydowanie za wcześnie, aby doczekał się nowej edycji. Xiaomi najwyraźniej jest jednak innego zdania.

Według informacji, udostępnionych przez Kacpra Skrzypka, który w przeszłości dostarczył wielu wiarygodnych danych na temat nadchodzących smartfonów Xiaomi, w tym też tzw. „odgrzewanych kotletów” jak Redmi Note 8 2021, Redmi 10 2022 ma być bardzo podobny do swojego pierwowzoru. Będzie się jednak od niego różnił przynajmniej jednym elementem.

Kacper Skrzypek podaje, że Redmi 10 2022 zostanie wyposażony w aparaty o rozdzielczościach 50 Mpix (S5KJN1/OV50C40), 8 Mpix (Sony IMX355) i 2 Mpix (OV02B1B/GC02M1B). Redmi 10 ma na panelu tylnym konfigurację 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, zatem zanosi się na to, że w nowej wersji Xiaomi usunie jeden aparat.

Czy to będzie jedyna zmiana? Miejmy nadzieję, że nie – niewykluczone, że Xiaomi „podmieni” przy okazji również procesor (w Redmi 10 „siedzi” MediaTek Helio G88), aczkolwiek raczej nie na taki z modemem 5G.

Redmi 10 (fot. Mateusz Chronowski / Tabletowo.pl)

Przy okazji warto przypomnieć, że niedługo po Redmi 10 na rynek trafił również Redmi 10 Prime, który od swojego pierwowzoru różni się pojemnością akumulatora (6000 mAh vs 5000 mAh).

Na tę chwilę trudno powiedzieć, czy Redmi 10 2022 trafi do Polski.