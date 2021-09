Rusza przedsprzedaż Redmi 10 w Polsce. Ceny mogą Was zaskoczyć

W przeciwieństwie do Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro oraz Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi 10 nie został zaanonsowany na konferencji, która odbyła się w zeszłą środę, 15 września 2021 roku. Smartfon od dziś można zamówić również w Polsce, lecz jego ceny mogą zaskoczyć niektórych klientów. Jest jednak gratis w przedsprzedaży.

Polska cena Redmi 10 może Was zaskoczyć. Wystartowała przedsprzedaż z gratisem

Redmi 10 już w zeszłym tygodniu trafił do sprzedaży w kilku krajach w Europie, natomiast od dziś jest dostępny również w Polsce. Jego ceny są jednak wyższe od spodziewanych, ponieważ wersja z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej kosztuje 899 złotych, podczas gdy za konfigurację z 128 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 999 złotych.

Reklama

Dla porównania, w Niemczech i Hiszpanii wariant 4 GB/64 GB wyceniono na równowartość ~820 złotych, a ten ze 128 GB przestrzenią na system, aplikacje i pliki na ~910 złotych. Ceny Redmi 10 w Polsce są zatem zbliżone do tych, jakie obowiązują we Włoszech.

Redmi 10 (źródło: Xiaomi)

Redmi 10 jest dostępny w przedsprzedaży m.in. w sklepie Media Expert, choć konfigurację z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej za 899 złotych aktualnie można zamówić (zdaje się) jedynie w sieci RTV Euro AGD.

Osoby, które zamówią w przedsprzedaży Redmi 10, otrzymają w prezencie opaskę Xiaomi Mi Smart Band 5, która w oficjalnej dystrybucji kosztuje obecnie 99 złotych (aczkolwiek na otwarciu nowego Xiaomi Store będzie można ją kupić za zaledwie 39 złotych).

Swoją drogą to już kolejny model, do którego dodawany jest za darmo ten smart band. Szkoda, że klienci nie dostaną Xiaomi Mi Smart Band 6, ponieważ byłby to zdecydowanie bardziej atrakcyjny gratis. Wysyłka zamówionych smartfonów rozpocznie się 27 września 2021 roku.

Na koniec warto przypomnieć, że Redmi 9 w konfiguracji 4 GB/64 GB kosztował na start 749 złotych, a za 999 złotych aktualnie można kupić również Redmi Note 10 5G 4 GB/64 GB, który obsługuje już sieć 5G, w przeciwieństwie do Redmi 10.