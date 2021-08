To będzie hit: Redmi 10 z aparatem 50 Mpix oficjalnie zaprezentowany

Modelem Redmi 10 Xiaomi chce podnieść standardy w segmencie budżetowych smartfonów. Według deklaracji producenta, ma on zapewnić szerszy dostęp do zaawansowanych funkcji i wysokiej wydajności.

Specyfikacja Redmi 10

Elementem, który wyróżni ten smartfon na tle bezpośredniej konkurencji, jest aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8). Ma on wprowadzić nową jakość w segmencie budżetowych urządzeń. Dodatkowo towarzyszą mu 8 Mpix (f/2.2) aparat z obiektywem o kącie widzenia 120°, 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Moduł nie nagra jednak wideo w 4K, a maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę.

Reklama

źródło: Xiaomi

Mocną stroną tego smartfona ma być również jego wyświetlacz, bowiem Xiaomi zastosowało tu panel, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 90 Hz (jest ona automatycznie dopasowywana do aktualnego scenariusza użytkowania – od 45 Hz przez 60 Hz do 90 Hz – w celu optymalizacji zużycia prądu). Ekran ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli oraz szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Xiaomi zapewnia, że właściciele Redmi 10 nie będą mieli również powodów do narzekań na jego wydajność, ponieważ wyposażono go w najnowszy procesor MediaTek Helio G88 oraz – w zależności od konfiguracji – od 4 GB do 6 GB LPDDR4x RAM i od 64 GB do 128 GB pamięci na pliki (typu eMMC). Oczywiście nie zabrakło też (osobnego) slotu na kartę microSD.

źródło: Xiaomi

Specyfikacja Redmi 10 obejmuje również aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dwa sloty na karty SIM, radio FM, port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Co więcej, na pokładzie smartfona są też dwa głośniki, lecz niestety moduł NFC nie znajduje się na liście jego parametrów technicznych.

Redmi 10 pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 12.5, a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 18 W (w zestawie producent dodaje zasilacz 22,5 W). W razie potrzeby smartfon może też naładować inne urządzenie dzięki funkcji ładowania zwrotnego (do 9 W).

Cena Redmi 10, dostępność

Cena Redmi 10 w podstawowej wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej została ustalona na 179 dolarów (równowartość ~690 złotych). Wariant z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej będzie natomiast kosztował 199 dolarów (~770 złotych), a konfiguracja 6 GB/128 GB – 219 dolarów (~850 złotych).

Sprzedaż Redmi 10 rozpocznie się już w najbliższy piątek, 20 sierpnia 2021 roku.