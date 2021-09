Redmi 10 Prime zadebiutował i jest lepszy od Redmi 10

Seria Redmi 10 wzbogaciła się dziś o kolejnego członka, który swoją nazwą przywołuje na myśl szalenie popularnego przed laty w Polsce Samsunga Galaxy Grand Prime. Redmi 10 Prime to jednak budżetowiec na miarę drugiej połowy 2021 roku, który jest jeszcze ciekawszy niż zaprezentowany niedawno model Redmi 10.

Specyfikacja Redmi 10 Prime

Najjaśniejszym elementem na liście parametrów Redmi 10 Prime, podobnie jak Redmi 10, jest aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix – są to pierwsze budżetowe smartfony z taką matrycą. Obok niej znajdziemy 8 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 120° oraz dwa po 2 Mpix każdy, jeden do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi ostrości. Na przodzie znajduje się natomiast 8 Mpix (f/2.0) aparat do selfie i rozmów wideo.

Wyświetlacz w Redmi 10 Prime ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 90 Hz. Ta ostatnia jest adaptacyjna, zatem automatycznie dopasowuje się do aktualnego scenariusza użytkowania, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie i jednocześnie zoptymalizować pobór prądu z akumulatora.





Redmi 10 Prime (źródło: Xiaomi)

Można jeszcze wspomnieć o tym, że przód smartfona pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji, natomiast w jego wnętrzu znajduje się procesor MediaTek Helio G88 z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A75 2,0 GHz i sześcioma ARM Cortex-A55 1,8 GHz. Do tego jest od 4 GB do 6 GB LPDDR4x RAM, a na dodatek oprogramowanie może w razie potrzeby wygospodarować jeszcze 2 GB z pamięci flash na potrzeby pamięci operacyjnej. Wbudowana ma natomiast pojemność od 64 GB do 128 GB i oczywiście nie zabrakło obsługi kart microSD (do 512 GB).

Specyfikacja Redmi 10 Prime obejmuje również głośniki stereo, radio FM, port podczerwieni i dual SIM (dwa dedykowane sloty na nano SIM), natomiast modułu NFC już nie. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 12.5, ma wymiary 161,95×75,57×9,56 mm i waży 192 gramy.

Redmi 10 Prime (źródło: Xiaomi)

Jak nietrudno zauważyć, do tej pory specyfikacja Redmi 10 Prime jest bliźniaczo podobna do parametrów Redmi 10. Poza wymiarami, ponieważ nowy model jest nieco szerszy i grubszy oraz cięższy, ponieważ umieszczono w nim większy o 1000 mAh akumulator, tj. o pojemności 6000 mAh. Również on obsługuje jednak ładowanie o mocy 18 W przez USB-C (Xiaomi dodaje w zestawie zasilacz 22,5 W).

Cena Redmi 10 Prime

Cena Redmi 10 Prime zaczyna się w Indiach od 12499 rupii (równowartość ~650 złotych) za wersję z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Za konfigurację z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej klienci w tym kraju będą natomiast musieli zapłacić 14499 rupii (~750 złotych).

Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna Phantom Black, niebieska Bifrost Blue i biała Astral White. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego smartfona w innych krajach.