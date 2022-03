Pierwszy komputer z układem Apple M2 ma zadebiutować już w tym miesiącu

Możliwe, że jeszcze w tym miesiącu zobaczymy nowego MacBooka Pro z ekranem o przekątnej 13 cali. Co ciekawe, może on różnić się w znacznie większym stopniu od swojego poprzednika niż dotychczas sądziliśmy.

Notch staje się powoli standardem w świecie laptopów Apple

Charakterystyczne wycięcie w ekranie, które zostało spopularyzowane przez iPhone’a X, obecnie kojarzone jest przede wszystkim ze smartfonami z Cupertino. Niewykluczone jednak, że już wkrótce będzie także znakiem rozpoznawalnym wszystkich MacBooków.

Zespół Tima Cooka już wcześniej zaprezentował laptopy z linii Pro, w których kamerkę i inne moduły zlokalizowano w notchu przy górnej krawędzi ekranu. Nie brakuje głosów, że nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, ale chyba trzeba się przyzwyczaić do tego rozwiązania. Nowy MacBook Air również będzie miał wycięcie w wyświetlaczu, podobnie jak nowy, 13-calowy Pro.

Należy zauważyć, że wcześniejsze informacje wskazywały, że odświeżony MacBook Pro prawdopodobnie zachowa wygląd zbliżony do swojego poprzednika. Miało to wiązać się z szerszymi ramkami wokół ekranu, a także brakiem notcha. Najnowsze rewelacje sugerują, że Apple ma zupełnie inne plany.

13-calowy MacBook Pro 2022 – spora dawka szczegółów

Apple First pochwaliło się grafiką, która ma pochodzić z porównywarki Apple. Zrzut ekranu przedstawia zestawienie modelu MacBook Pro w podstawowych konfiguracjach i różnych rozmiarach ekranu. Warto zwrócić uwagę, że pierwszym z laptopów jest 13-calowy Pro, który ma zadebiutować w tym roku.

Uwagę zwraca przede wszystkim odświeżone wzornictwo, które wyraźnie czerpie z droższych laptopów Apple – np. charakterystyczny notch na górze ekranu. Co więcej, grafika pozwala zapoznać się ze specyfikacją nowego laptopa.

(fot. Apple First)

Ze zrzutu ekranu wynika, że sercem komputera będzie nowy układ Apple M2, będący następcą procesora M1, który zadebiutował w 2020 roku. Ma on składać się z 8 rdzeni CPU i 10 rdzeni GPU. Możliwe więc, że MacBook Pro 13 będzie pierwszym urządzeniem w ofercie Apple, które pozwoli sprawdzić możliwości układu M2. Warto dodać, że ten procesor ma trafić również do tegorocznego MacBooka Air.

Użytkownik otrzyma do dyspozycji do 32 GB RAM i dysk SSD o maksymalnej pojemności 2 TB, aczkolwiek podstawowa konfiguracja będzie najpewniej startować od 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane. Ponadto na pokładzie znajdzie się 13,3-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR, akumulator oferujący do 22 godzin pracy, kamerka FaceTime 1080p i czytnik linii papilarnych Touch ID. Cała konstrukcja ma ważyć około 1,4 kg.

Poznaliśmy również cenę. Podobno MacBook Pro 13 w najtańszej konfiguracji będzie kosztował 1499 dolarów. Dla porównania, obecny model startuje od 1299 dolarów. Jeśli wierzyć nieoficjalnym informacjom, to nowy MacBook Pro zostanie zaprezentowany na najbliższej konferencji Apple, podobno już 8 marca 2022 roku.