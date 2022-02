Fani grania na PC i dyskotekowego oświetlenia – oto myszka dla Was!

Na początku było jednokolorowe podświetlenie. Później przyszedł czas, aby światło zmieniało się na wszystkie kolory tęczy. Na końcu jest mysz dla graczy – Roccat Kone XP z oświetleniem RGB 3D.

Roccat Kone XP – dyskoteka na twoim biurku

Sporo graczy uwielbia RGB – co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Dzięki kolorowemu podświetleniu personalizują oni swoją przestrzeń do grania, poczynając od klawiatur i myszek, na wentylatorach i kartach graficznych kończąc. W ostatnich latach pojawiły się nawet podświetlane zasilacze, czy maseczki ochronne. Wszystkie te wielometrowe taśmy i 18 milionów kolorów bledną jednak, gdy porównamy to z efektem jaki Roccat uzyskało w swojej najnowszej myszce.

Jeżeli obiła wam się o uszy nazwa Kone, to nic dziwnego: w końcu oryginalny model został wprowadzony na rynek w 2007 i od 15 lat jest modernizowany i dostosowywany do wymagań współczesnego gracza. Roccat Kone XP to następca wersji AIMO Remastered, myszki, która miałą swoją premierę 3 lata temu. Co zatem się zmieniło od tego czasu?

Zacznijmy od tego co najbardziej rzuca się w oczy – podświetlenie. Kone XP wyposażono w 22 diody LED oraz przezroczystą obudowę, dzięki czemu cała powierzchnia myszki wypełnia się feerią barw. Roccat chwali się również „rewolucyjnym” kółkiem 4D Krystal, który poprzez swoją półprzezroczystą konstrukcję potęguje efekt oświetlenia 3D. Rolka otrzymała też możliwość wychylenia na boki, dorzucając do puli dwa przyciski do zaprogramowania.

Roccat Kone XP to nie tylko hipnotyzujące oświetlenie. Mysz otrzymała ulepszony czujnik optyczny Owl-Eye o czułości 190000 DPI i akceleracji na poziomie 50 G. Konstrukcja oparta jest na sensorze PAW 3370 od PixArt. Przełączniki mechaniczne Omrona zostały zastąpione autorskim, optycznym rozwiązaniem, nazwanym Roccat Titan. Prędkość taktowania wynosi niecałe 0,2 ms, czas odbicia może być regulowany przez gracza a sprzęt powinien wytrzymać 100 milionów kliknięć.

Jeżeli planujecie w przyszłości wymienić swojego gryzonia i zależy Wam nie tylko na specyfikacji, ale również na doznaniach estetycznych, Roccat Kone XP może być myszką dla Was. Mysz trafi do sprzedaży w dniu 28 marca, ale już teraz możecie składać zamówienia w przedsprzedaży – na oficjalnej stronie mysz wyceniono na 89,99 euro (~420 złotych).