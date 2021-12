Wygląd Xiaomi 12 ujawniony na renderach

To, że nowe, flagowe urządzenie Xiaomi jest bliskie premiery, nie jest tajemnicą. Xiaomi 12, bo o nim mowa, powinien wkrótce zadebiutować. O ile jego część specyfikacji jest nam znana, o tyle jego wygląd pozostawał tajemnicą – aż do teraz. Nowe rendery pokazują, że Xiaomi 12 będzie się nieco różnić od poprzednika.

Xiaomi 12 to nowe wcielenie chińskiego flagowca

Chwilę po tym, jak Qualcomm zaprezentował SoC Snapdragon 8 Gen 1, Xiaomi jako jeden z pierwszych producentów ogłosił, że jego nadchodzący flagowiec zostanie wyposażony w ten właśnie układ. Firma co prawda nie ujawniła więcej szczegółów, ale z różnych przecieków wiemy, że zapowiada się na świetne urządzenie.

Pisaliśmy o tym, że w najnowszym chińskim flagowcu możemy spodziewać się głównego aparatu o rozdzielczości 50 Mpix. Jednocześnie sprzęt ma otrzymać usprawniony ultraszerokokątny sensor i teleobiektyw. Dodatkowo Xiaomi 12 po wyjęciu z pudełka powinien pracować pod kontrolą MIUI 13 opartego na Androidzie 12.

Xiaomi Mi 11 (źródło: Tabletowo)

Dotychczas sporą niewiadomą pozostawał wygląd nadchodzącego flagowca. To właśnie się zmieniło, gdyż OnLeaks i Zoutons zaprezentowali w sieci rendery rzekomo przedstawiające Xiaomi 12. To, co od razu rzuca się w oczy, to odmienna stylistyka w porównaniu do tego, co widzieliśmy w przypadku modelu Xiaomi Mi 11.

(źródło: OnLeaks x Zoutons)

Front urządzenia niemal w całości pokryty jest przez ekran, na górze którego – po środku – znalazło się wcięcie na aparat do selfie. Wyświetlacz będzie w nieznacznym stopniu zakrzywiony. Nieco więcej dzieje się z kolei z tyłu. Z grafik wynika, że sprzęt będzie miał bardziej kanciastą bryłę z mniejszym zaobleniem plecków.



(źródło: OnLeaks x Zoutons)

Największą uwagę na tyle przykuwa zestaw aparatów. Tym razem Xiaomi postawiło na prostokątną wyspę, na której w górnej części mocno zaakcentowany został główny obiektyw. Dodatkowe aparaty wraz z diodą doświetlającą zajmują drugą połówkę wyspy i jednocześnie mniej afiszują swoją obecność.

(źródło: OnLeaks x Zoutons)

OnLeaks sugeruje również, że Xiaomi 12 będzie miało wymiary około 152,7 x 70 x 8,6 mm. Oznaczałoby to znaczące zmniejszenie urządzenia względem poprzednika. Takie wymiary powinny pozwolić zmieścić wyświetlacz o przekątnej około 6,2 cala, a przypomnijmy, że Mi 11 dysponował 6,8-calowym panelem. Jeśli zostanie to potwierdzone, to myślę, że niejeden użytkownik będzie widział w Xiaomi 12 swój kolejny smartfon – flagowy i jednocześnie „kompaktowy”.

Urządzenie powinno zadebiutować jeszcze przed końcem roku – ostatnie plotki mówią, że może się to stać 28 grudnia. Do tego czasu powyższe rewelacje należy traktować w ramach plotek, choć warto zauważyć, że tym razem informacje pochodzą od prawilnego leakstera.