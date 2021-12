Overwatch za darmo na święta

Blizzard postanowił dołączyć się do świątecznej celebracji i udostępnił zupełnie za darmo sieciowy hit sprzed paru lat, czyli Overwatch. Oferta jest jednak ograniczona czasowo, ale skorzystają z niej zarówno gracze konsolowi, jak i zatwardziali PeCetowcy.

Overwatch od Blizzard za darmo

Jeśli pomiędzy świętami a sylwestrem planujecie zrobić sobie wolne od pracy czy nauki, to możecie ten czas poświęcić na ogranie Overwatcha – jednego z najważniejszych sieciowych FPS-ów ostatnich lat.

Screenshot z gry Overwatch

Blizzard udostępnił go bowiem zupełnie za darmo, choć nie na zawsze, bo tylko do 2 stycznia 2022 roku. Firma wykonuje taki ruch systematycznie, ponieważ Overwatch niestety czasy największej świetności ma dawno za sobą. Tytuł ten od lat mierzy się z gwałtownym spadkiem zainteresowania, więc konieczne staje się zdobycie nowych graczy.

Niemniej jest to jednak kawał porządnego FPS-a, który potrafił uzależnić na dziesiątki/setki długich godzin. Z całą pewnością warto go sprawdzić – tym bardziej, że cytując klasyka „za darmo to i ocet jest słodki”.

Gra będzie dostępna za darmo do 2 stycznia na PC (poprzez platformę Battle.net) oraz na konsolach PlayStation (przez PS Plus) i Xbox (poprzez Xbox Live Gold).

Tyle lat minęło jak jeden dzień

Od premiery tej gry minęło już trochę czasu, bo tytuł ten zadebiutował na rynku w 2016 roku – pierwotnie na PC oraz konsolach XONE i PS4. W 2019 roku trafił także na Nintendo Switch. Pomimo pierwszego siwego włosa na swej cyfrowej czuprynie, wciąż jednak trzyma się świetnie, ale niestety zmaga się z brakiem zainteresowania.

Nie oznacza to jednak, że serwery stoją puste. Tytuł ten zagwarantuje Wam świetną zabawę na jednej z 28 map. Do Waszej dyspozycji trafi 32 bohaterów (każdy z innym zestawem umiejętności), a także liczne tryby urozmaicające rozgrywkę. W planach twórców jest też druga odsłona tej kultowej strzelanki, lecz zanim dojdzie do premiery, musimy uzbroić się w cierpliwość.