Pełna specyfikacja Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 ujawniona

Producent z Korei Południowej oficjalnie zapowiedział, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 zadebiutują 22 lipca 2026 roku na konferencji Galaxy Unpacked w Londynie. Już dziś jednak znana jest ich szczegółowa specyfikacja techniczna.
Taką specyfikację będzie miał smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Pod względem specyfikacji technicznej smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra będzie bardzo podobny, a największa różnica objawi się w formacie, ponieważ ten pierwszy przybierze niespotykane dotychczas w składakach południowokoreańskiego producenta proporcje. Prawdopodobnie w związku z tym zaoferuje akumulator o nieco mniejszej pojemności i skromniejsze zaplecze fotograficzne.
|Samsung Galaxy Z Fold 8
|Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
|Wyświetlacz zewnętrzny
|Dynamic AMOLED 2X
5,5 cala
1972×1248 pikseli
proporcje 4:3
120 Hz
|Dynamic AMOLED 2X
6,5 cala
2520×1080 pikseli
120 Hz
|Wyświetlacz wewnętrzny
|Dynamic AMOLED 2X
7,6 cala
2448×1848 pikseli
120 Hz
|Dynamic AMOLED 2X
8 cali
2504×2256 pikseli
120 Hz
|Procesor
|Qualcomm Snapdragn 8 Elite Gen 5 for Galaxy 4,47 GHz
|Qualcomm Snapdragn 8 Elite Gen 5 for Galaxy 4,47 GHz
|RAM
|12/16 GB LPDDR5X
|12/16 GB LPDDR5X
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB/1 TB
|256/512 GB/1 TB
|Akumulator
|4800 mAh
ładowanie do 45 W
|5000 mAh
ładowanie do 45 W
|Aparat w zewnętrznym ekranie
|10 Mpix (f/2.2)
|10 Mpix (f/2.2)
|Aparat w wewnętrznym ekranie
|10 Mpix (f/2.2)
|10 Mpix (f/2.2)
|Aparat główny
|– główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.9)
|– główny 200 Mpix (f/1.7) z OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.9)
– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4) z 3x zoomem optycznym
|Łączność
|5G, Bluetooth 6.0, W-Fi 7, NFC
|5G, Bluetooth 6.0, W-Fi 7, NFC
|Wymiary
|161,4×123,9×4,5 mm
(po rozłożeniu)
|158,4×143,2×4,1 mm
|Waga
|201 gramów
|218 gramów
|Odporność
|IP48
|b.d.
|Dostępne kolory
|szary, biały/kremowy, lawendowy, zielony
|szary, biały/kremowy, ciemnofioletowy, zielony
Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie niemal taki sam jak Samsung Galaxy Z Flip 7
W przypadku modelu, który ma być następcą Samsunga Galaxy Z Flip 7, specyfikacja techniczna pozostanie niemal taka sama poza procesorem, ponieważ nowy składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8, który trafi do sprzedaży w Europie, zostanie wyposażony w Exynos 2600 3,8 GHz. Nieco inne będą też wymiary i waga (180 gramów vs 188 gramów).
Samsung Galaxy Z Flip 8, tak samo jak Samsung Galaxy Z Flip 7, zaoferuje 6,9-calowy ekran wewnętrzny (Dynamic AMOLED 2X 120 Hz) i 4,1-calowy Super AMOLED na zewnątrz. Chodzą jednak słuchy, że na tym ostatnim w końcu będzie można korzystać z aplikacji, jak da się to robić od dawna w Motorolach Razr.
Ponadto składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 odda do dyspozycji również 12 GB RAM, od 256 do 512 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji), podwójny aparat na zewnątrz (50 Mpix z OIS + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym) i 10 Mpix wewnątrz. Całość zasili akumulator o niezmienionej pojemności 4300 mAh, ale obsługujący ładowanie o większej mocy – 45 W.
Ceny i oferta przedsprzedażowa mogą rozczarować klientów
Już dwa tygodnie temu pojawiły się informacje na temat cen Samsungów Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 oraz smartwatchy Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2. W większości będą one (dużo) wyższe niż ceny bezpośrednich poprzedników, natomiast Galaxy Z Fold 8 ma kosztować podobnie jak Galaxy Z Fold 7.
Ponadto jest mowa, że w tym roku nie powtórzy się promocja, uprawniająca do zakupu wersji z większą pamięcią w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą. Zamiast tego producent ma pokrywać tylko 50% różnicy w cenie, więc klient będzie musiał dopłacić pozostałe 50%.
Jest to związane z bardzo wysokimi cenami pamięci, na czym jednak sam Samsung również zarabia ogromne pieniądze.