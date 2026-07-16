Pełna specyfikacja Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 ujawniona

Producent z Korei Południowej oficjalnie zapowiedział, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 zadebiutują 22 lipca 2026 roku na konferencji Galaxy Unpacked w Londynie. Już dziś jednak znana jest ich szczegółowa specyfikacja techniczna.

Taką specyfikację będzie miał smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Pod względem specyfikacji technicznej smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra będzie bardzo podobny, a największa różnica objawi się w formacie, ponieważ ten pierwszy przybierze niespotykane dotychczas w składakach południowokoreańskiego producenta proporcje. Prawdopodobnie w związku z tym zaoferuje akumulator o nieco mniejszej pojemności i skromniejsze zaplecze fotograficzne.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Wyświetlacz zewnętrzny Dynamic AMOLED 2X

5,5 cala

1972×1248 pikseli

proporcje 4:3

120 Hz Dynamic AMOLED 2X

6,5 cala

2520×1080 pikseli

120 Hz Wyświetlacz wewnętrzny Dynamic AMOLED 2X

7,6 cala

2448×1848 pikseli

120 Hz Dynamic AMOLED 2X

8 cali

2504×2256 pikseli

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragn 8 Elite Gen 5 for Galaxy 4,47 GHz Qualcomm Snapdragn 8 Elite Gen 5 for Galaxy 4,47 GHz RAM 12/16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB/1 TB 256/512 GB/1 TB Akumulator 4800 mAh

ładowanie do 45 W 5000 mAh

ładowanie do 45 W Aparat w zewnętrznym ekranie 10 Mpix (f/2.2) 10 Mpix (f/2.2) Aparat w wewnętrznym ekranie 10 Mpix (f/2.2) 10 Mpix (f/2.2) Aparat główny – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.9) – główny 200 Mpix (f/1.7) z OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.9)

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4) z 3x zoomem optycznym Łączność 5G, Bluetooth 6.0, W-Fi 7, NFC 5G, Bluetooth 6.0, W-Fi 7, NFC Wymiary 161,4×123,9×4,5 mm

(po rozłożeniu) 158,4×143,2×4,1 mm Waga 201 gramów 218 gramów Odporność IP48 b.d. Dostępne kolory szary, biały/kremowy, lawendowy, zielony szary, biały/kremowy, ciemnofioletowy, zielony

Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (źródło: Android Headlines)

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie niemal taki sam jak Samsung Galaxy Z Flip 7

W przypadku modelu, który ma być następcą Samsunga Galaxy Z Flip 7, specyfikacja techniczna pozostanie niemal taka sama poza procesorem, ponieważ nowy składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8, który trafi do sprzedaży w Europie, zostanie wyposażony w Exynos 2600 3,8 GHz. Nieco inne będą też wymiary i waga (180 gramów vs 188 gramów).

Samsung Galaxy Z Flip 8 (źródło: Android Headlines)

Samsung Galaxy Z Flip 8, tak samo jak Samsung Galaxy Z Flip 7, zaoferuje 6,9-calowy ekran wewnętrzny (Dynamic AMOLED 2X 120 Hz) i 4,1-calowy Super AMOLED na zewnątrz. Chodzą jednak słuchy, że na tym ostatnim w końcu będzie można korzystać z aplikacji, jak da się to robić od dawna w Motorolach Razr.

Ponadto składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 odda do dyspozycji również 12 GB RAM, od 256 do 512 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji), podwójny aparat na zewnątrz (50 Mpix z OIS + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym) i 10 Mpix wewnątrz. Całość zasili akumulator o niezmienionej pojemności 4300 mAh, ale obsługujący ładowanie o większej mocy – 45 W.

Samsung Galaxy Z Flip 8 (źródło: Android Headlines)

Ceny i oferta przedsprzedażowa mogą rozczarować klientów

Już dwa tygodnie temu pojawiły się informacje na temat cen Samsungów Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 oraz smartwatchy Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2. W większości będą one (dużo) wyższe niż ceny bezpośrednich poprzedników, natomiast Galaxy Z Fold 8 ma kosztować podobnie jak Galaxy Z Fold 7.

Ponadto jest mowa, że w tym roku nie powtórzy się promocja, uprawniająca do zakupu wersji z większą pamięcią w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą. Zamiast tego producent ma pokrywać tylko 50% różnicy w cenie, więc klient będzie musiał dopłacić pozostałe 50%.

Jest to związane z bardzo wysokimi cenami pamięci, na czym jednak sam Samsung również zarabia ogromne pieniądze.