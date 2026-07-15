Najsłodszy gamingowy zestaw roku. Razer stawia na Pokemony

Razer zaprezentował nową kolekcję z Pokemonami w roli głównej. Klienci mogą kupić wyjątkowo urocze słuchawki, a także klawiaturę, myszkę i podkładkę pod mysz.
Pikachu i Eevee na nowych produktach Razera
W lipcu 2025 roku Razer pokazał kolekcję z Pikachu, Bulbasaurem, Charmanderem i Squirtlem. Natomiast teraz wybór padł na Pikachu i Eevee, a także uroczą, różową kolorystykę. Finalny efekt jak najbardziej może się podobać i to nie tylko fanom Pokemonów.
Zestaw składa się ze słuchawek Razer Kraken V4 X, które w podstawowej wersji spotkały się z dobrym przyjęciem. Wśród ich kluczowych cech warto wymienić 40-milimetrowe przetworniki Razer TriForce, chowany mikrofon Razer HyperClear, a także konstrukcję mającą zapewnić wysoki komfort noszenia. Nie zabrakło delikatnego podświetlenia Razer Chroma RGB.
Pikachu i Eevee zawitały też na niskoprofilową klawiaturę gamingową Razer Ornata V3 Tenkeyless. Cechuje się ona przełącznikami mecha-membranowymi, które – jak deklaruje producent – mają zapewnić błyskawiczna reakcje. Magnetyczna podpórka pod nadgarstki ma oferować ponad zadowalający poziom wygody nawet podczas dłuższych sesji przed komputerem.
Do wspomnianej klawiatury idealne powinna pasować mysz Razer Cobra w wersji Pikachu & Eevee Edition. Kierowana jest ona do osób preferujących lekkie i bardziej kompaktowe rozwiązania. Mysz skrywa ponoć ultrawytrzymałe przełączniki optyczne, a na listę plusów wypada też wpisać efekty Chroma RGB.
Uzupełnieniem zestawu jest miękka podkładka pod mysz – Razer Gigantus V2 Medium. Łączy ona teksturowaną powierzchnię z tkaniny micro-weave z antypoślizgowym spodem. Chociaż największe wrażenie w jej przypadku robi przede wszystkim wygląd.
Kolekcja Razer Pikachu & Eevee Edition – cena i dostępność
Wymienione produkty z nowej kolekcji można już zamawiać na stronie Razera. Ceny przedstawiają się następująco:
- Razer Kraken V4 X Pikachu & Eevee Edition – 119,99 euro (równowartość około 518 złotych),
- Razer Ornata V3 Tenkeyless Pikachu & Eevee Edition – 129,99 euro (około 561 złotych),
- Razer Cobra Pikachu & Eevee Edition – 79,99 euro (około 237 złotych) + podkładka Razer Gigantus V2 Medium za dodatkowe 29,99 euro (około 129 złotych),
- Cała kolekcja Pikachu & Eevee Edition – 384,96 euro (około 1662 złotych).