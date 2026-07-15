Najsłodszy gamingowy zestaw roku. Razer stawia na Pokemony

Razer zaprezentował nową kolekcję z Pokemonami w roli głównej. Klienci mogą kupić wyjątkowo urocze słuchawki, a także klawiaturę, myszkę i podkładkę pod mysz.

Pikachu i Eevee na nowych produktach Razera

W lipcu 2025 roku Razer pokazał kolekcję z Pikachu, Bulbasaurem, Charmanderem i Squirtlem. Natomiast teraz wybór padł na Pikachu i Eevee, a także uroczą, różową kolorystykę. Finalny efekt jak najbardziej może się podobać i to nie tylko fanom Pokemonów.

Zestaw składa się ze słuchawek Razer Kraken V4 X, które w podstawowej wersji spotkały się z dobrym przyjęciem. Wśród ich kluczowych cech warto wymienić 40-milimetrowe przetworniki Razer TriForce, chowany mikrofon Razer HyperClear, a także konstrukcję mającą zapewnić wysoki komfort noszenia. Nie zabrakło delikatnego podświetlenia Razer Chroma RGB.

fot. Razer

Pikachu i Eevee zawitały też na niskoprofilową klawiaturę gamingową Razer Ornata V3 Tenkeyless. Cechuje się ona przełącznikami mecha-membranowymi, które – jak deklaruje producent – mają zapewnić błyskawiczna reakcje. Magnetyczna podpórka pod nadgarstki ma oferować ponad zadowalający poziom wygody nawet podczas dłuższych sesji przed komputerem.

fot. Razer

Do wspomnianej klawiatury idealne powinna pasować mysz Razer Cobra w wersji Pikachu & Eevee Edition. Kierowana jest ona do osób preferujących lekkie i bardziej kompaktowe rozwiązania. Mysz skrywa ponoć ultrawytrzymałe przełączniki optyczne, a na listę plusów wypada też wpisać efekty Chroma RGB.

fot. Razer

Uzupełnieniem zestawu jest miękka podkładka pod mysz – Razer Gigantus V2 Medium. Łączy ona teksturowaną powierzchnię z tkaniny micro-weave z antypoślizgowym spodem. Chociaż największe wrażenie w jej przypadku robi przede wszystkim wygląd.

fot. Razer

Kolekcja Razer Pikachu & Eevee Edition – cena i dostępność

Wymienione produkty z nowej kolekcji można już zamawiać na stronie Razera. Ceny przedstawiają się następująco:

Razer Kraken V4 X Pikachu & Eevee Edition – 119,99 euro (równowartość około 518 złotych),

Razer Ornata V3 Tenkeyless Pikachu & Eevee Edition – 129,99 euro (około 561 złotych),

Razer Cobra Pikachu & Eevee Edition – 79,99 euro (około 237 złotych) + podkładka Razer Gigantus V2 Medium za dodatkowe 29,99 euro (około 129 złotych),

Cała kolekcja Pikachu & Eevee Edition – 384,96 euro (około 1662 złotych).