Od czerwca 2026 roku wysokie zarobki lekarzy są jednym z głównych tematów debaty publicznej. Wielu mieszkańców Polski jest oburzonych wysokościami wynagrodzeń medyków w Polsce, jednak wyglądają one marnie na tle kwot, jakimi chwali się teraz Samsung. To efekt astronomicznych cen pamięci.

Astronomiczne ceny pamięci sprawiają, że kasa Samsunga pęka w szwach

Samsung Electronics opublikował dziś prognozę wyników finansowych za drugi kwartał 2026 roku. Spodziewa się, że skonsolidowana sprzedaż osiągnie wartość około 171 bilionów wonów południowokoreańskich, natomiast skonsolidowany zysk operacyjny ~89,4 biliona KRW.

Kwoty te prawdopodobnie nie będą odbiegać od finalnych, dlatego już dziś można powiedzieć, że Samsung Electronics ponownie może pochwalić się rekordowymi, wręcz szokująco wysokimi wynikami. Już te za pierwszy kwartał 2026 roku osiągnęły historyczne poziomy, bowiem skonsolidowana sprzedaż zamknęła się w kwocie 133,87 biliona KRW, a skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 57,23 biliona KRW.

Dla porównania Samsung Electronics podaje też wyniki za analogiczny okres rok wcześniej:

Q1 2026 Q2 2026

(prognoza) Q2 2025 Skonsolidowana sprzedaż

(w bilionach KRW) 133,87 ~171 74,57 Skonsolidowany zysk operacyjny

(w bilionach KRW) 57,23 ~89,4 4,68

Jak widać, skonsolidowana sprzedaż rok do roku wzrosła o 130%, a skonsolidowany zysk operacyjny ponad dziewiętnastokrotnie! Nie ma żadnych wątpliwości, że podobnie jak w pierwszym kwartale historycznie wysokie wyniki finansowe napędziła sprzedaż pamięci, których ceny szybują do niespotykanych wcześniej poziomów.

Dla Samsung Electronic to wciąż jednak za mało. Według południowokoreańskich mediów firma chce zarobić na pamięciach jeszcze więcej – w tym celu ma prowadzić negocjacje z klientami, które mają doprowadzić do zwiększenia średniej ceny sprzedaży pamięci DRAM w trzecim kwartale 2026 roku o nawet 20% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Pracownicy Samsunga znów się buntują

W maju 2026 roku nad Samsungiem wisiało widmo paraliżującego strajku. W ostatniej chwili stronom udało się porozumieć… a przynajmniej tak się wydawało. Z Korei Południowej napłynęły bowiem właśnie informacje, że część pracowników (zatrudnionych w biznesie DX – Device eXperience) nie jest zadowolona z wysokości premii, pomimo zawarcia porozumienia.

Mają bowiem oni otrzymać akcje o wartości 6 milionów wonów, podczas gdy pracownicy Device Solutions (DS) nawet 600 milionów wonów na osobę. Dysproporcja jest zatem ogromna, w związku z czym osoby zatrudnione w Device eXperience zamierzają zorganizować wiec, w trakcie którego ponownie wyrażą swoje niezadowolenie. Wcześniej w tym celu wszyscy pracownicy przyszli do pracy ubrani na czarno.