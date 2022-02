To najdroższa Sony Xperia w historii. Jest droższa niż najlepszy iPhone 13 Pro Max

To najdroższa Sony Xperia w historii – Japończycy jeszcze nigdy nie sprzedawali swojego smartfona w Polsce w tak wysokiej cenie. Kwota jest rekordowa – tak drogi nie jest nawet najlepszy iPhone 13 Pro Max.

Sony Xperia PRO-I dostępna w Polsce. Cena? Lepiej usiądź

Już od dłuższego czasu można mieć zastrzeżenia do polityki cenowej Sony – wiele osób zarzuca producentowi, że ceny jego smartfonów są zdecydowanie za wysokie, jakby w ogóle nie zauważał konkurencji, która podbija serca klientów na całym świecie. Dla przypomnienia, Xperia 1 kosztowała na start 3999 złotych, Xperia 1 II – 5299 złotych, a Xperia 1 III – 5799 złotych. Z kolei za model Xperia 5 trzeba było zapłacić od 3499 złotych, za Xperia 5 II od 3999 złotych, a za Xperia 5 III od 4499 złotych.

Podane powyżej kwoty mogą jednak wydać się „przystępne”, kiedy przypomnimy sobie, że Sony Xperia Pro kosztowała na start w Stanach Zjednoczonych… 2499,99 dolarów, czyli równowartość (po bezpośrednim przeliczeniu, po obecnym kursie dolara) ponad 10000 złotych (w Europie jej cena dochodziła do nawet ~12000 złotych)! Model ten nigdy nie trafił do Polski, natomiast niespodziewanie rozpoczęła się w Polsce sprzedaż smartfona Sony Xperia PRO-I, o którym wspominaliśmy wczoraj przy okazji informacji o Xperii 1 IV.

To ciekawe, że producent nie ogłosił tego wszem i wobec. Niewykluczone jednak, że wynika to z faktu, że nie jest to smartfon przeznaczony dla masowego klienta, a jedynie dla raczej wąskiej grupy docelowej, wśród której znajdują się fotografowie, filmowcy i twórcy treści, w tym publikowanych w internecie.

Jako że ww. osoby wykorzystują profesjonalny sprzęt, który tani nie jest, prawdopodobnie zainteresują się Xperią PRO-I, ponieważ możliwości fotograficzne i filmowe to jej konik. Smartfon wyposażono bowiem m.in. w przetwornik obrazu typu 1.0 z czujnikiem AF z detekcją fazy, wysokiej klasy lustrzany obiektyw oraz zaawansowane procesory sygnałowe Sony – takiego zestawu nie oferuje żaden inny model.

Do tego aparat w modelu Sony Xperia PRO-I może pochwalić się m.in. optyką ZEISS Tessar ze szklanym obiektywem asferycznym, powłoką przeciwodblaskową ZEISS T* na wszystkich powierzchniach elementów optycznych, podwójną przysłoną (f/2.0 i f/4.0), funkcją Eye AF w czasie rzeczywistym dla ludzi i zwierząt, możliwością wykonywania zdjęć seryjnych z prędkością 20 kl./s, a także trybem 12-bit RAW.

To jednak wciąż tylko garstka bogactwa funkcji, jakie oferuje Sony Xperia PRO-I. Przeciętny użytkownik smartfona z większości z nich prawdopodobnie nigdy by nie skorzystał, ale dla profesjonalisty może to być ogromne ułatwienie, że ma dostęp do tak zaawansowanych technologii w podręcznym smartfonie.

Xperia PRO-I (źródło: Sony)

Nie bez powodu zostało wspomniane, że fotografowie, filmowcy i twórcy często korzystają z drogiego, profesjonalnego sprzętu. Sony Xperia PRO-I również może zostać dołączona do tego grona. Nie tylko z uwagi na swoje możliwości, ale też cenę, która w Stanach Zjednoczonych została ustalona na 1799,99 dolarów (~7230 złotych).

Polska cena tego smartfona jest nieco wyższa i wynosi… 8399 złotych. To więcej niż najdroższy iPhone 13 Pro Max z 1 TB pamięci wbudowanej, który kosztuje 8199 złotych. Nawet składany Samsung Galaxy Z Fold 3 dostępny jest obecnie już od 6999 złotych. Szok!

Jak jednak zostało wspomniane, Sony Xperia PRO-I nie jest smartfonem dla każdego, nawet osoby, która kupuje tylko flagowce. Klienci, do których jest skierowana, mogą rozważyć jej zakup. Obecnie smartfon można kupić jedynie w oficjalnym sklepie Sony Centre. Nie ma żadnych gratisów, gdyby ktoś pytał.